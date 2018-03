விதிகளை மீறிய ஐசிஐசிஐ வங்கிக்கு ரூ.59 கோடி அபராதம்: ரிசர்வ் வங்கி அதிரடி

தனியார் துறையைச் சேர்ந்த ஐசிஐசிஐ வங்கி பத்திரங்கள் விற்பனையில் விதிமுறைகளை மீறியது தொடர்பாக ரூ.58.9 கோடி அபராதம் விதித்து ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிவிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

பத்திரங்கள் நேரடி விற்பனையில் ஐசிஐசிஐ வங்கி உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாதது தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, அந்த வங்கி மீது ரூ.58.9 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவு மார்ச் 26, 2018-இல் பிறப்பிக்கப்பட்டது. வங்கி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் 1949 அடிப்படையில் இந்த உத்தரவு பிறக்கப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என ரிசர்வ் வங்கி அந்த அறிவிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த விவகாரம் குறித்து ஐசிஐசிஐ வங்கி கூறுகையில், உண்மையில் தவறுதலான புரிதல்களின் அடிப்படையின் காரணமாகவே இந்த விதிமுறை மீறல் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது.



