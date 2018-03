4ஜி பதிவிறக்க வேகத்தில் ஜியோ முதலிடம்

சென்ற ஜனவரியில் செல்லிடப்பேசிகளில் 4ஜி பதிவிறக்க வேகத்தில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் மீண்டும் முதலிடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.

இதுகுறித்து இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்காற்று ஆணையத்தின் (டிராய்) அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

சென்ற ஜனவரி மாதத்தில் செல்லிடப்பேசிகளில் ஜியோ நிறுவனத்தின் 4ஜி பதிவிறக்க வேகம் சராசரியாக 21.3எம்பிபிஎஸ்-ஆக இருந்தது.இது, போட்டியாளராகத் திகழும் பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் சராசரி 4ஜி வேகமான 8.8எம்பிபிஎஸ் உடன் ஒப்பிடும்போது இரண்டு மடங்குக்கும் மேல் அதிகம்.

வோடஃபோன் மற்றும் ஐடியா செல்லுலார் நிறுவனங்களின் பதிவிறக்க வேகம் முறையே 7.2எம்பிபிஎஸ், 6.8எம்பிபிஎஸ்-ஆக இருந்தது.

அதேசமயம், 4ஜி பதிவேற்ற வேகப் பட்டியலில் ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தைச் சேர்ந்த ஐடியா முதலிடத்தைப் பிடித்தது. அதன்படி, இதன் பதிவேற்ற வேகம் சென்ற ஜனவரியில் 6.9எம்பிபிஎஸ்-ஆக இருந்தது. இந்த நிறுவனத்தைத் தொடர்ந்து, வோடஃபோனின் பதிவேற்ற வேகம் 5.5எம்பிபிஎஸ்-ஆகவும், ரிலையன்ஸ் ஜியோ 4.5எம்பிபிஎஸ், ஏர்டெல் 3.9 எம்பிபிஎஸ்-ஆகவும் இருந்தன.

‘மைஸ்பீடு’ செயலி உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளின் அடிப்படையில் இந்த புள்ளிவிவரங்கள் கண்டறியப்பட்டதாக டிராய் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.



