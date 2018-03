‘பருத்தி நுாலிழை தேவை அதிகரிப்பால் நுாற்பாலைகள் லாபம் உயரும்’

மும்பை : ‘உள்­நாட்­டில், பருத்தி நுாலிழைக்­கான தேவை அதி­க­ரித்து வரு­வ­தால், நுாற்பா­லை­களின் லாபம் உய­ரும்’ என, ‘இக்ரா’ தெரி­வித்­துள்­ளது.

இது குறித்து, தர நிர்­ணய நிறு­வ­ன­மான, ‘இக்ரா’ வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்கை: ஏற்­று­மதி ஊக்­கு­விப்பு மானி­யங்­களில் செய்­துள்ள மாற்­றங்­கள்; ஜி.எஸ்.டி., நடை­மு­றை­யில் ஏற்­பட்­டுள்ள ஸ்தி­ரத்­தன்மை போன்­ற­வற்­றால், பருத்தி நுாலிழைக்­கான தேவை அதி­க­ரித்து வரு­கிறது. இத­னால், இத்­துறை சார்ந்த, நுாற்பா­லை­களின் லாபம் அதி­க­ரிக்­கும் என, எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

கடந்த, 2017 அக்., – 2018 ஜன., வரை­யி­லான காலத்­தில், உள்­நாட்­டில், பருத்தி நுாலிழை தேவை, 14 சத­வீ­தம் ஏற்­றம் கண்­டுள்­ளது. உள்­நாட்­டில், அடுத்த ஆண்டு, பருத்தி விலை, 1 கிலோ, 115 ரூபா­யாக இருக்­கும் என, மதிப்­பி­டப்­பட்டு உள்­ளது. இவ்­வாறு அதில் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

பருத்தி விலை அதி­க­ரிப்­பால், ஆறு மாதங்­க­ளாக, பருத்தி நுாற்பா­லை­கள், லாபத்­தில் சரிவை சந்­தித்து வந்­தன என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

Source: dinamalar

English summary

The increase in demand for cotton, making a profit of nurpalai by nuralizhai ‘ high ‘

Mumbai: ‘ na nulizhaik for cotton, Leo needs Protestantism, sorry not the profits from VOC high words ‘ noorpa ‘