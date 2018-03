‘முதலீட்டாளர்கள் நேரடியாக புகார் அளிக்கலாம்’

புதுடில்லி : ‘பங்­குச் சந்தை நிறு­வ­னங்­கள் மீது, முத­லீட்­டா­ளர்­கள் நேர­டி­யாக புகார் தெரி­விக்­கும் வசதி, ஆக., 1 முதல் அறி­மு­க­மா­கிறது’என, பங்­குச் சந்தை கட்­டுப்­பாட்டு அமைப்­பான, ‘செபி’ தெரி­வித்­து உள்­ளது.

பங்­குச் சந்தை பட்­டி­ய­லில் உள்ள நிறு­வ­னங்­கள், பங்­குத் தரகு நிறு­வ­னங்­கள் ஆகி­ய­வற்­றின் மீது புகார் தெரி­விக்க, ‘செபி,’ 2011 ஜூனில், ‘ஸ்கோர்ஸ்’ என்ற வலை­த­ளப் பிரிவை துவக்­கி­யது.எனி­னும், ‘முத­லீட்­டா­ளர்­கள், நேர­டி­யாக புகார் தெரி­வித்­தால், பிரச்­னைக்கு விரைந்து தீர்வு காண­லாம்’ என, பல நிறு­வ­னங்­கள் யோசனை தெரி­வித்­தன.

இதை ஏற்று, ‘செபி’ வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்கை: ஆக., 1 முதல் முத­லீட்­டா­ளர்­கள், நேர­டி­யாக நிறு­வ­னங்­க­ளி­டம் புகார் தெரி­விக்­கும் வசதி அறி­மு­க­மாக உள்­ளது. இதற்கு, முத­லீட்­டா­ளர்­கள், https:scores.gov.in வலை­தள பிரி­வில், தங்­களின் முழு விப­ரங்­க­ளை­யும் அளிக்க வேண்­டும். இதை­ய­டுத்து, முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளுக்கு தனி அடை­யாள எண் மற்­றும் கட­வுச் சொல் வழங்­கப்­படும். அவற்றை பயன்­ப­டுத்தி, ‘ஸ்கோர்ஸ்’ வலை­த­ளத்­தில், முத­லீட்­டா­ளர்­கள் நேர­டி­யாக, பங்­குச் சந்தை நிறு­வ­னங்­கள், பங்­குத் தர­கர்­கள் மீது புகார் அளிக்­க­லாம்.

அவற்­றுக்கு, 30 நாட்­க­ளுக்­குள் தீர்வு காணா­வி­டில், புகார்­கள், ‘ஸ்கோர்ஸ்’ வலை­த­ளத்­தில் பதிவு செய்­யப்­படும்.முத­லீட்­டா­ளர்­களின் புகார்­களை நிறு­வ­னங்­கள் நிரா­க­ரித்­தால், அது குறித்து, மூன்று ஆண்­டு­க­ளுக்கு, ‘ஸ்கோர்ஸ்’ல் புகார் அளிக்­க­லாம்.

புகார் தொடர்­பாக நிறு­வ­னங்­கள் பதில் அளிக்க தவ­றி­னாலோ; அளித்த பதில் அல்­லது தீர்­வில் திருப்தி இல்­லை­யென்­றாலோ, முத­லீட்­டா­ளர்­கள், மூன்று ஆண்­டு­க­ளுக்­குள், ‘ஸ்கோர்ஸ்’ல் முறை­யி­ட­லாம். இப்­பு­கார்­கள் தொடர்­பாக, ‘செபி’ மேல் நட­வ­டிக்கை எடுக்­கும். இவ்­வாறு அதில் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

