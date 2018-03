‘ஆர்கானிக்’ வேளாண் பொருட்கள் ஏற்றுமதி விர்ர்ர்…

புதுடில்லி : சில ஆண்­டு­க­ளாக, வேளாண் துறை ஏற்­று­மதி மந்­த­மாக உள்ள போதி­லும், ‘ஆர்­கா­னிக்’ வேளாண் பொருட்­கள் ஏற்­று­மதி மட்­டும், ஓசை­யின்றி சிறப்­பான வளர்ச்சி கண்டு வரு­கிறது.

ரசா­யன உரங்­கள், நச்­சுத் தன்­மை­யுள்ள பூச்­சிக் கொல்லி மருந்­து­கள் போன்­ற­வற்றை பயன்­ப­டுத்­தா­மல், இயற்கை விவ­சா­யத்­தில் உற்­பத்தி செய்­யப்­ப­டு­பவை, ‘ஆர்­கா­னிக்’ வேளாண் பொருட்­கள் எனப்­ப­டு­கின்றன.

வளர்ச்சி:

உல­கெங்­கி­லும், இயற்கை வேளாண் முறை­யில் உற்­பத்தி செய்­யப்­படும் உண­வுப் பொருட்­க­ளுக்கு வர­வேற்பு அதி­க­ரித்து வரு­கிறது. கடந்த, 2015 – -16ம் நிதி­யாண்டு முதல், நாட்­டின் ஒட்­டு­மொத்த வேளாண் பொருட்­கள் ஏற்­று­ம­தி­யில், தேக்க நிலை காணப்­ப­டு­கிறது. இத்­து­றை­யின் ஏற்­று­மதி, 2016- – 17ம் நிதி­யாண்­டில், மதிப்­பின் அடிப்­ப­டை­யில், 1 சத­வீ­தம் மட்­டும் உயர்ந்து, 107.43 கோடி டால­ரில் இருந்து, 108.42 கோடி டால­ராக இருந்­தது. ஆனால், இயற்கை முறை­யில் உற்­பத்­தி­யா­கும் வேளாண் பொருட்­கள் ஏற்­று­மதி, பல மடங்கு அதி­க­ரித்­துள்­ளது.

மதிப்­பீட்டு நிதி­யாண்­டு­களில், இப்­பி­ரி­வின் ஏற்­று­மதி, 25 சத­வீ­தம் வளர்ச்சி கண்டு, 1.97 கோடி டால­ரில் இருந்து, 2.47 கோடி டால­ராக உயர்ந்­துள்­ளது. மொத்த வேளாண் பொருட்­கள் ஏற்­று­ம­தி­யில், இயற்கை விவ­சாய பொருட்­களின் பங்கு, 3 சத­வீ­தத்­திற்­கும் குறை­வாக உள்ள போதி­லும், அதன் ஏற்­று­மதி, சிறப்­பான வளர்ச்சி கண்டு வரு­கிறது.

விற்பனை:

கடந்த பத்­தாண்­டு­களில், இயற்கை வேளாண் உண­வுப் பொருட்­கள் ஏற்­று­மதி, 500 கோடி ரூபா­யில் இருந்து, 2,500 கோடி ரூபா­யாக அதி­க­ரித்­துள்­ளது. இதில், சோயா, பருத்தி ஆகி­ய­வற்­றின் பங்கு, 50 சத­வீ­த­மா­க­வும், மசாலா பொருட்­கள், தேயிலை, பருப்பு, கம்பு உள்­ளிட்ட சிறு­தா­னி­யங்­கள் எஞ்­சிய பங்­கை­யும் கொண்­டுள்ளன.

இது குறித்து, கூர்­கா­னைச் சேர்ந்த, ‘ஜஸ்ட் ஆர்­கா­னிக்’ நிறு­வ­னர் பங்­கஜ் அகர்­வால் கூறி­ய­தா­வது: இந்­தி­யா­வில் இயற்கை முறை­யில் விளை­விக்­கப்­படும் உண­வுப் பொருட்­க­ளுக்கு, அமெ­ரிக்கா, ஐரோப்­பிய நாடு­கள், கனடா ஆகி­யவை முக்­கிய சந்­தை­க­ளாக உள்ளன. ஆனால், இயற்கை உண­வுப் பொருட்­க­ளுக்கு உள்­நாட்­டி­லும், வெளி­நா­டு­க­ளி­லும் பல்­வேறு அமைப்­பு­களின் தரச் சான்­றி­தழ் பெறு­வது தான், பிரச்­னை­யாக உள்­ளது.

சமீ­பத்­தில், உணவு பாது­காப்பு மற்­றும் தர ஆணை­யம், அதன் தரச் சான்று இல்­லாத எந்த உண­வுப் பொருட்­க­ளை­யும், இயற்கை வேளாண் பொருள் என்ற பிரி­வின் கீழ் விற்­பனை செய்­யக் கூடாது என, உத்­த­ர­விட்­டுள்­ளது. சிறிய விவ­சா­யி­க­ளுக்கு, இந்த விதி­மு­றை­யில் விலக்கு அளிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. எனி­னும், உணவு பாது­காப்பு மற்­றும் தர ஆணை­யத்­தின் உத்­த­ரவு, பிற்­போக்­கா­னது. இயற்கை வேளாண் பொருட்­கள் துறை­யின் வளர்ச்­சிக்கு, எளிய நடை­மு­றையை அறி­மு­கப்­ப­டுத்த வேண்­டும்.இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

முதன் முதலாக:

முதன் முத­லாக, சிக்­கிம் மாநி­லம், 2016ல், 100 சத­வீ­தம் இயற்கை விவ­சா­யத்­திற்கு மாறி­யது. இதை­ய­டுத்து, கேரளா, மிசோ­ரம், கோவா, ராஜஸ்­தான், மேகா­லயா ஆகி­யவை, முழு­மை­யாக இயற்கை விவ­சா­யத்­திற்கு மாற உள்­ள­தாக அறி­வித்­துள்ளன.

