முட்டை விலை தொடர் சரிவு: 325 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல்: நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மேலும் 10 காசுகள் குறைக்கப்பட்டு 325 காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாமக்கல்லில், நேற்று தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் விலை நிர்ணயக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், பண்ணையாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்தில் முட்டை விலையில் மேலும் 10 காசுகள் குறைக்கப்பட்டு, பண்ணை கொள்முதல் விலை 325 காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் முட்டை விலையில் 35 காசுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. உற்பத்தி குறைவாக இருந்தபோதிலும் கோடை வெப்பம், பங்குனி உத்திரம் வழிபாடு, ஈஸ்டர் பண்டிகையையொட்டி கிறிஸ்தவர்களின் தவக்காலம் போன்றவற்றால் தமிழகம் முழுவதும் முட்டை நுகர்வு கடந்த இருவாரமாக குறைந்து வருகிறது. இதனால், விலையும் தொடர்ந்து குறைக்கப்பட்டு வருவதாக பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்தனர். மற்ற மண்டலங்களில் நேற்று நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட முட்டை விலை விபரம்(காசுகளில்) வருமாறு: ஐதராபாத் 285, விஜயவாடா 295, மும்பை 340, மைசூரு 338, பெங்களூரு 335, கொல்கத்தா 330 மற்றும் டெல்லி 300. மேலும், ஒரு கிலோ முட்டைக்கோழி 58 ஆகவும், ஒரு கிலோ கறிக்கோழி 59 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Source: dinakaran

English summary

Egg price collapse: 325 coins as the standard series

Namakkal in namakkal zone: egg prices reduced 10 more coins as the standard 325 coins saiyappattul