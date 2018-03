இந்தியா தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன்.. ரூ.227 கோடி சம்பாதித்த அமெரிக்கப் பெண்..!

அமெரிக்காவில் ஹிப்பிக் கலாச்சாரம் மிகவும் பிரபலம், இதில் அதிகம் ஈர்க்கப்பட்ட அமெரிக்கப் பெண் ப்ரூக் எடி, 2002ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் துவங்கிய சுவதேயா என்னும் பக்தி இயக்கம் பெரிய அளவில் பிரபலம் அடைந்தது. இதில் ஈர்க்கப்பட்ட ப்ரூக் இந்தியாவிற்குக் கிளம்பினார்.

வட இந்தியா முழுவதும் சுற்றிய ப்ரூக், குறைந்த காலகட்டத்திலேயே இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் டீ மீது ஈர்ப்பு அதிகமானது. இந்த ஈர்ப்பினால் ஒரு டீ-யின் சுவைக்கும் மற்றொரு டீக்குமான வித்தியாசத்தை எளிதாகக் கண்டுபிடிக்கத் துவங்கினார்.

