‘செபி’ கண்காணிப்பில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி

புதுடில்லி: வீடியோகான் நிறுவனத்திற்கு, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி கடன் வழங்கியதில் ஏதேனும் முறைகேடு நடந்துள்ளதா என்பது குறித்த விசாரணையை, பங்குச் சந்தை கட்டுப்பாட்டு ஆணையமான, ‘செபி’ துவக்கி உள்ளது.

இது குறித்து, ஆணையத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: வாராக் கடன் தொடர்பாக, வீடியோகான் நிறுவனம் மீது, திவால் நடவடிக்கை கோரி, நிறுவனங்கள் சட்ட தீர்ப்பாயத்தில், வங்கிகள் குழுமம் விண்ணப்பித்துள்ளது. இந்நிலையில், வீடியோகான் நிறுவனத்திற்கு, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி, 3,250 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கியதில், வங்கியின் நிர்வாக இயக்குனர் சந்தா கோச்சார் குடும்பத்திற்கு தொடர்பு உள்ளதாக, சமீபத்தில் செய்தி வெளியானது.சந்தா கோச்சாரின் கணவர் தீபக் கோச்சார் நடத்தும் நு – பவர் ரினிவபிள்ஸ் நிறுவனத்தில், வீடியோகான் குழும தலைவர் வேணுகோபால் துாத், பெருந்தொகையை முதலீடு செய்துள்ளதாகவும், தகவல்கள் வெளியாயின. இதையடுத்து, வீடியோகான் நிறுவனத்திற்கு கடன் வழங்கியதில், முறைகேடு நடந்துள்ளதா என்பது குறித்து, ‘செபி’ விசாரணையை துவக்கியுள்ளது.இவ்வாறு அவர் கூறினார்இதனிடையே, வீடியோகான் கடன் விவகாரத்தில், சந்தாகோச்சார் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளதாக, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி இயக்குனர் குழு தீர்மானம் நிறைவேற்றிஉள்ளது.

Source: dinamalar

