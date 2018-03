பிளிப்கார்ட், அமேசானுக்கு, ‘கிடுக்கிப்பிடி’ விரைவில் புதிய விதிமுறைகள்

புதுடில்லி: வலைதளங்களில், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் மின்னணு வணிக நிறுவனங்களுக்கு என, விரைவில் புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.இது குறித்து மத்திய அரசு அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:வலைதள நிறுவனங்கள் மீது, நுகர்வோர் தரப்பில் பல்வேறு புகார்கள் கூறப்படுகின்றன. இதை கருத்தில் கொண்டு, மின்னணு வணிக நிறுவனங்களுக்கு புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட, நுகர்வோர் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது.இதன்படி, பிளிப்கார்ட், அமேசான் உள்ளிட்ட வலைதள நிறுவனங்கள், விற்பனை செய்யும் பொருட்கள் குறித்த முழு விபரங்களையும், வலைதளத்தில் அளிக்க வேண்டும்.ஒரு பொருள் எங்கு தயாரிக்கப்படுகிறது, அதன் அதிகபட்ச சில்லரை விற்பனை விலை, பொருட்களை திரும்பப் பெறும் கொள்கை உள்ளிட்ட விபரங்களை, வலைதள நிறுவனங்கள் வெளியிட வேண்டும்.நுகர்வோர் எங்கு புகார் அளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும், அவற்றுக்கு எத்தனை நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும் என்பதையும், வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.பாக்கெட் பொருட்களுக்கான, திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை, நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கவும், அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

