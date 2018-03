நிறுவனங்களின் புதிய கணக்கு விதிமுறை நாளை அமல்

புதுடில்லி: நிறுவனங்களின் வருவாய் விபரங்களை தெளிவாக அறிய உதவும், புதிய கணக்கு நடைமுறை, நாளை அமலுக்கு வருகிறது.இது குறித்து, மத்திய நிறுவன விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:ஏப்.,1ல் துவங்கும், 2018- – 19ம் நிதியாண்டு முதல், நிறுவனங்களுக்கான, ‘ஐ.என்.டி.ஏ.எஸ்., 115’ எனப்படும் இந்திய கணக்கீட்டு விதிமுறை அமலுக்கு வருகிறது.இது, ஒரு நிறுவனம் கணக்கீட்டு நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய கொள்கைகளை விவரிக்கிறது. ஒரு வாடிக்கையாளரின் ஒப்பந்தத்தில் கிடைக்கும் தொகை, வருவாய் காலம், வருவாயின் நிலையற்ற தன்மை உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் நிறுவனங்கள் அளிக்க வகை செய்கிறது.இந்த விபரங்கள், நிதி அறிக்கைகளை பயன்படுத்துவோருக்கு, ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி செயல்பாடுகள் குறித்து, மிகத் தெளிவான பார்வையை கொடுக்கும்.ஒரு நிறுவனம், வாடிக்கையாளருக்கு அளிக்கும் சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளுக்கும், அவற்றுக்கான பணப் பரிவர்த்தனைகளை உறுதிப்படுத்தவும் துணை புரியும்.ஏப்.,1 முதல், புதிய கணக்கு விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருவதால், இதர வருவாய் மற்றும் கட்டுமான ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்த, ‘ஐ.என்.டி., ஏ.எஸ் 18 மற்றும் 11’ கணக்கீட்டு விதிமுறைகள் திரும்பப் பெறப்படும்.இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: dinamalar

New account code tomorrow Amal Institute

New Delhi: the revenues of companies that will help you clearly know the details, the new account will come into practice tomorrow.