பட்ஜெட் சலுகைகள், வரிகள் நாளை முதல் அமல்

புதுடில்லி: மத்­திய அரசு, 2018 – -19ம் நிதி­யாண்டு பட்­ஜெட்­டில் அறி­வித்த சலு­கை­கள், புதிய வரி­கள் உள்­ளிட்­டவை, நாளை முதல் அம­லுக்கு வரு­கின்றன.மத்­திய நிதி­ய­மைச்­சர், அருண்­ஜெட்லி, பிப்., 1ல் வரும் நிதி­யாண்­டுக்­கான மத்­திய பட்­ஜெட்டை, பார்லி.,யில் தாக்­கல் செய்­தார்.அதில், வரு­மான வரி வரம்பு உயர்த்­தப்­ப­ட­வில்லை என்ற போதி­லும், ஊதி­ய­தா­ரர்­கள், மூத்த குடி­மக்­கள் உள்­ளிட்­டோ­ருக்கு பல்­வேறு வரிச் சலு­கை­கள் அறி­விக்­கப்­பட்­டன.குறு, சிறு, நடுத்­தர நிறு­வ­னங்­கள் பயன்­பெ­றும் வகை­யில், கார்ப்­ப­ரேட் வரி விகி­தம் குறைக்­கப்­பட்­டது.அதே­ச­ம­யம், பங்கு விற்­ப­னை­யில் மீண்­டும் மூல­தன ஆதாய வரி அறி­மு­க­மா­வ­தாக, அருண்­ஜெட்லி அறி­வித்­தார். இந்­நி­லை­யில், பட்­ஜெட் அறி­விப்­பு­கள், நாளை துவங்­கும் நிதி­யாண்­டில் அம­லுக்கு வர உள்ளன.அவற்­றின் விப­ரம்: வரும் நிதி­யாண்­டில், மூத்த குடி­மக்­களின் வட்டி வரு­வாய்க்­கான வரி விலக்கு வரம்பு, ஐந்து மடங்கு உயர்த்­தப்­பட்டு, 10 ஆயி­ரத்­தில் இருந்து, 50 ஆயி­ரம் ரூபா­யாக அதி­க­ரிக்­கிறது வரு­மான வரி சட்­டம், 80டி பிரி­வில், மருத்­துவ காப்­பீட்டு பிரீ­மி­யம் மற்­றும் மருத்­துவ சிகிச்­சைக்­கான வரி விலக்கு வரம்பு, 30 ஆயி­ரத்­தில் இருந்து, 50 ஆயி­ரம் ரூபா­யாக உய­ரு­கிறது மூத்த குடி­மக்­களின் தீவிர நோய் சிகிச்­சைக்­கான வரி விலக்கு வரம்பு, 60 ஆயி­ரத்­தில் இருந்து, 1 லட்­சம் ரூபா­யாக அதி­க­ரிக்­கிறது. 80 வய­துக்கு மேற்­பட்ட, மிக மூத்த குடி­மக்­க­ளுக்­கான வரி விலக்கு வரம்பு, 80 ஆயி­ரத்­தில் இருந்து, 1 லட்­சம் ரூபா­யாக உய­ரு­கிறது ஊதி­ய­தா­ரர்­கள் மற்­றும் ஓய்­வூ­தி­ய­தா­ர­ரின் போக்­கு­வ­ரத்து மற்­றும் மருத்­துவ செல­விற்­கான வரி வரம்பு, 34 ஆயி­ரம் ரூபா­யில் இருந்து, 40 ஆயி­ரம் ரூபா­யாக உய­ரு­கிறது. இத்­தொ­கையை, ஆவ­ணங்­கள் இன்றி, நிலை­யான கழி­வில் சேர்க்­க­லாம் ஆண்­டுக்கு, 250 கோடி ரூபாய் விற்­று­மு­தல் உள்ள நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­கான, கார்ப்­ப­ரேட் வரி, 25 சத­வீ­த­மாக குறை­கிறது. இதன் மூலம், வரு­மான வரி கணக்கு தாக்­க­லில், 99 சத­வீத பங்­க­ளிப்பை கொண்ட, குறு, சிறு, நடுத்­தர நிறு­வ­னங்­கள் பய­ன­டை­யும் ஆண்­டுக்கு, 250 கோடிக்­கும் மேற்­பட்ட விற்­று­மு­தல் உள்ள நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­கான வரி, 30 சத­வீ­த­மாக தொட­ரு­கிறது 14 ஆண்­டு­க­ளுக்கு பின், நீண்­ட­கால மூல­தன ஆதாய வரி மீண்­டும் அறி­மு­க­மா­கிறது. இதன்­படி, பங்­கு­கள் மற்­றும் பங்கு சார்ந்த மியூச்­சு­வல் பண்டு யூனிட்­டு­கள் விற்­ப­னை­யில், 1 லட்­சம் ரூபாய்க்கு மேற்­பட்ட ஆதா­யத்­திற்கு, இனி, 10 சத­வீ­தம் வரி செலுத்த வேண்­டும் தற்­போது, ஓராண்­டில், பங்கு விற்­ப­னை­யில் கிடைக்­கும் ஆதா­யத்­திற்கு, 15 சத­வீத வரி­யும், ஓராண்­டுக்கு மேற்­பட்ட பங்கு விற்­ப­னை­யின் ஆதா­யத்­திற்கு வரி விலக்­கும் உள்­ளது பங்­குச் சந்தை பட்­டி­ய­லில் இல்­லாத நிறு­வ­னங்­களின் பங்கு விற்­ப­னைக்கு, நீண்ட கால மூல­தன ஆதாய வரி, 20 சத­வீ­தம்; குறு­கிய கால மூல­தன ஆதாய வரி, 30 சத­வீ­த­மாக தொட­ரு­கிறது வரிக்கு உட்­பட்ட வரு­வா­யில், கல்வி மற்­றும் ஆரோக்­கிய பரா­ம­ரிப்பு வரி பிடித்­தம், 3 சத­வீ­தத்­தில் இருந்து, 4 சத­வீ­த­மாக உய­ரு­கிறது.

Source: dinamalar

English summary

Budget concessions, tax effect from tomorrow

