சீனாவில் பவுண்டரிகள் மூடல் எதிரொலி: இந்திய பவுண்டரிகளுக்கு வர்த்தக வாய்ப்பு

கோவை: சீனாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கருதி அங்குள்ள சில பவுண்டரிகள் மூடப்பட்டதால், சீனாவின் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் இந்தியாவிற்கு கிடைத்தது. நாட்டில் உள்ள அனைத்து தொழில்களுக்கும் அடிப்படை தேவையான உதிரிபாகங்களை பவுண்டரி (வார்ப்படம்) உற்பத்தி செய்து வருகிறது. பவுண்டரி உற்பத்தி தமிழகத்தில் கோவையிலும், கர்நாடகாவில் பெல்காம், மகாராஷ்டிராவில் கோலாப்பூர், மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தில் கல்கத்தா, பஞ்சாப்பில் லூதியானா ஆகிய இடங்களில் மட்டும் நடக்கிறது. இவை மூலம் வெளிநாட்டிற்கும், உள்நாட்டிற்கும் வார்ப்படம் சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஏற்றுமதியில் முதலிடத்தில் சீனாவும், இரண்டாவது இடத்தில் அமெரிக்காவும், 3வது இடத்தில் இந்தியாவும் கடந்த பல ஆண்டுகளாக உள்ளது.

இந்நிலையில், 2017-18ம் ஆண்டில் இந்தியா 2வது இடத்தை அடைந்துள்ளதாக உலக பவுண்டரி கழகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து கோயமுத்தூர் குறு மற்றும் சிறு பவுண்டரி அதிபர்கள் சங்கம்(காஸ்மாபேன்) தலைவர் சிவசண்முககுமார் கூறியதாவது: பவுண்டரி ஏற்றுமதியில் சர்வதேச அளவில் சீனா 44 மில்லியன் டன்னும், அமெரிக்கா 11.50 மில்லியன் டன்னும், இந்தியா 11 மில்லியன் டன்னும் கடந்த ஆண்டு (2016-17) மேற்கொண்டன. சீனா தொடர்ந்து ஏற்றுமதியில் வளர்ச்சி பெற்று எட்ட முடியாத உயரத்தில் உள்ளது. ஆனால், அமெரிக்காவும், இந்தியாவும் ஏற்றுமதி அளவில் மிகச்சிறிய இடைவெளியே இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு சீனாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கருதி அங்குள்ள மிகப்பெரிய 12 பவுண்டரிகளை அரசு மூடியது. இதனால் சீனாவின் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டன. அவற்றை பெற அமெரிக்காவும், இந்தியாவும் போட்டி போட்டன.

இதில் அமெரிக்காவின் பவுண்டரி விலை அதிகம் காரணமாகவும், இந்தியாவின் வார்ப்படங்களின் விலை குறைவு காரணமாக, சீனா ஏற்றுமதி செய்து வந்த நிறுவனங்களின் ஆர்டர்கள் இந்தியாவுக்கு கிடைத்தது. இதனால் இந்த ஆண்டில் கூடுதலாக இந்தியா, ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்ய முடிந்தது. 2017-18 ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த ஏற்றுமதி அளவு 12 மில்லியன் டன்னாக உயர்ந்தது. இது அமெரிக்காவின் 11.50 மில்லியன் டன் அளவை விட உயர்ந்ததால், சர்வதேச அளவில் இந்தியா இந்த ஆண்டு 2ம் இடத்தை பிடிக்க முடிந்துள்ளது.

இதற்கான புள்ளி விபரங்களை உலக பவுண்டரி கழகம் தெரிவித்துள்ளது. நம் நாட்டில் பவுண்டரிகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருள்களான கோக், பிக் அயர்ன், ஸ்கிராப் உள்ளிட்டவை தொடர்ந்து விலையேற்றம் காரணமாக உற்பத்தி செலவு அதிகரித்தது. அதோடு உற்பத்தியையும், ஏற்றுமதியையும் அதிகரித்தோம். சர்வதேச அளவில் ஏற்றுமதியில் 2வது இடத்தை பிடித்தும் லாபம் கிடைக்கவில்லை. மூலப்பொருள் விலையேற்றத்தை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்தால், ஏற்றுமதி மேலும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது என்றார்.

