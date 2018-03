திருவண்ணாமலையில் பச்சை மிளகாய் விலை வீழ்ச்சி செடிகளிலேயே பழுக்க வைத்து காய்ந்த மிளகாயாக்கும் விவசாயிகள்

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில் பச்சை மிளகாய் கிலோ ரூ7 க்கு விற்பனையாவதால் செடிகளிலேயே பழுக்க வைத்து காய்ந்த மிளகாயாக்கி கிலோ ரூ120 வரை விற்பனை செய்கின்றனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் அதிகம் மிளகாய் பயிரிட்டுள்ளனர். விவசாய கிணற்றில் போதிய தண்ணீர் இல்லாத நேரத்திலும் குறைந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தி அதிக அளவில் மிளகாய் பயிர் செய்து வருகின்றனர். இங்கு உற்பத்தியாகும் பச்சை மிளகாய் திருவண்ணாமலை, சென்னை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தற்போது பச்சை மிளகாய் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதையடுத்து, அதன்விலை கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. மொத்த கொள்முதல் விலையாக ஒரு கிலோ பச்சை மிளகாய் ரூ7 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை வீழ்ச்சியை ஈடுகட்ட விவசாயிகள் பச்சை மிளகாயை செடிகளில் இருந்து அறுவடை செய்யாமல் செடிகளிலேயே முற்றிலுமாக பழுக்க வைத்து, அதன்பின்னர் காய்ந்த மிளகாயாக (வற்றல்) அறுவடை செய்து விற்பனை செய்கின்றனர். காய்ந்த மிளகாய் விலை கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ90 முதல் ரூ120 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Source: dinakaran

