நாலு, அஞ்சு கோடினா கூட பரவால.. இந்த காரோட விலை இவ்ளோ கோடியா..?!

இன்றைய அதிநவீன உலகில் ஆடம்பரம் என்பது அடிப்படை காரணியாக எல்லாப் பொருட்களிலும் இணைந்துவிடுகிறது. இதற்கு ஆட்டோமொபைல் துறை மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா..?

ஆடம்பர மற்றும் பெரிய வாகனங்களைத் தயாரிப்புக்கு பெயர்போன கார்ல்மான் கிங் நிறுவனம் புதிதாக ஒரு எஸ்யூவி காரை தயாரித்துள்ளது.

கார்ல்மான் கிங் இந்நிறுவனம் தற்போது தயாரித்துள்ள எஸ்யூவி காரின் முக்கியமான சிறப்பு என்றால் வைரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதன் வடிவத்தைக் காருக்கு வழங்கியுள்ளது கார்ல்மான் கிங். இந்நிறுவனம் சுமார் 1800 டிசைனர்களுடன் கொண்டு இயங்கி வருகிறது. வாடிக்கையாளர் வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கார்களைத் தயாரிக்கும் கார்ல்மான் கிங் நிறுவனம் 4.5 டன் எடையிலான கார்பன் பைபர் மற்றும் உள்வேலைப்படுகளில் ஸ்டீல் பயன்படுத்தி வியப்புக்குரிய வகையில் ஒரு எஸ்யூவி காரை தயாரித்துள்ளது. வேகம் 4.5 டன் எடை இருந்தாலும் இந்தக் கார் சுமார் 140 கிமீ வேகத்தில் செல்லக்கூடிய வகையில் 6.8 லிட்டர் வி10 என்ஜின் கொண்டுள்ளது. சிறப்பு இணைப்புகள் இந்தக் காரில் காபி மெஷின், பிரிட்ஜ், காற்றுச் சுத்திகரிப்பு செய்யும் இயந்திரம் சிறப்பு இணைப்பாக இந்தக் காரில் உள்ளது. இதுமட்டும் அல்லாமல் இந்தக் காரின் அனைத்து அம்சங்களையும் மொபைல் செயலி மூலம் இயக்க முடியும். மேலும், இந்தக் காரில் 4k ஸ்க்ரீன் கொண்ட டிவி, ப்ளே ஸ்டேஷன் 4, சேட்ரிலைட் டிவி, சேட்ரிலைட் போன் ஆகியவும் உள்ளது. மேலும் இந்தக் காரை நடமாடும் அலுவலகமாகவும் பயன்படுத்த முடியும். 12 கார்கள் கார்ல்மான் கிங் நிறுவனம் இதுப்போன்று 12 கார்களை மட்டுமே தயாரிக்க உள்ளது. ஆகையால் வாசகர்கள் யாரேனும் இதை வாங்க விருப்பம் இருந்தால் உடனே புக் செய்துவிடுங்கள். விலை இந்தக் காரின் விலை அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் 2.2 மில்லியன் டாலர், இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 14.3 கோடி ரூபாய்.

