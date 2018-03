சூரிய தகடுகள் இறக்குமதிக்கு வரி விதிக்க கோரிக்கை

உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை பாதுகாக்கும் வகையில் சூரிய தகடுகள் இறக்குமதிக்கு வரி விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக, சூரிய தகடு உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு வர்த்தக அமைச்சகத்துக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது: வெளிநாடுகளிலிருந்து சூரிய தகடுகள் அதிக அளவில் இறக்குமதியாவதால் உள்நாட்டில் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களின் நலன் கருதி வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சூரிய தகடுகள் மற்றும் அவற்றின் பாகங்களுக்கு 70 சதவீத வரி விதிக்க வேண்டும் என அந்த கடிதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வெளிநாடுகளிலிருந்து சூரிய தகடுகள் இறக்குமதி அதிகரிப்பால் உள்நாட்டில் இத்தொழிலில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு குறித்து அவசியம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் அந்த கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.

