பங்குச் சந்தைகளுக்கு லாபகரமான வாரம்

சர்வதேச நிலவரங்கள் சாதகமானதையடுத்து இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற வர்த்தகம் மந்த நிலையிலிருந்து மீண்டு விறுவிறுப்படைந்தது. அடுத்தடுத்து விடுமுறை தினங்கள் வந்த நிலையிலும், மிக குறுகிய காலத்தில் பங்குச் சந்தைகள் எழுச்சியைக் கண்டது முதலீட்டாளர்களுக்கு நிம்மதிப் பெருமூச்சை வரவழைத்தது.

அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையே வர்த்தக நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியுள்ளதாக வந்த தகவலையடுத்து அவ்விரு நாடுகளுக்கிடையே நிலவி வந்த வர்த்தகப் பதற்றம் தணிந்தது. அதன் காரணமாக, உலக பங்குச் சந்தைகள் மந்த நிலையிலிருந்து ஓரளவுக்கு மீண்டன.

வியாழக்கிழமை விடுமுறை நாளாக இருந்ததால் மார்ச் மாதத்துக்கான பங்கு முன்பேர கணக்கு முடிப்பு புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதனால், பங்குச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. வார அளவில் பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றம் கண்ட போதிலும், நடப்பு நிதி ஆண்டின் கடைசி தினம் வர்த்தகம் சரிவைக் கண்டது முதலீட்டாளர்களை துக்கத்தில் ஆழ்த்தியது.

2018-19 நிதி ஆண்டின் முதல் அரையாண்டு காலத்தில் கடன்பெறும் அளவு எதிர்பார்ப்பை விட குறைவாகவே இருக்கும் என மத்திய அரசு தெரிவித்ததையடுத்து கடந்த வாரத்தில் பங்கு வர்த்தகத்தில் விறுவிறுப்பு ஏற்பட்டது.

அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் ரூ.607.08 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை விற்று வெளியேறிய போதிலும், உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்களின் சீரிய பங்களிப்பு பங்குச் சந்தைகளின் ஏற்றத்துக்கு பக்கபலமாக அமைந்தது.

ஐபிஓ துறை பங்குகளுக்கு அதிக தேவை காணப்பட்டது. இதையடுத்து, அத்துறை குறியீட்டெண் அதிகபட்சமாக 4.05 சதவீதம் அதிகரித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, நுகர்வோர் சாதனங்கள் துறை குறியீட்டெண் 2.88 சதவீதமும், வங்கி 2.58 சதவீதமும், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் 2.49 சதவீதமும், பொறியியல் சாதனங்கள் 2.39 சதவீதமும், உலோகம் 1.87 சதவீதமும், மோட்டார் வாகனம் 1.55 சதவீதமும், வேகமாக விற்பனையாகும் நுகர்வோர் பொருள்கள் துறை குறியீட்டெண் 1 சதவீதமும் அதிகரித்தன.

இவைதவிர, எண்ணெய்-எரிவாயு (0.80%), ரியல் எஸ்டேட் (0.42%), மின்சாரம் (0.42%), மருந்துப் பொருள்கள் (0.40%) துறை குறியீட்டெண்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு ஏற்றமடைந்தன.

அதேசமயம், முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வமின்மையால் தொழில்நுட்பத் துறை குறியீட்டெண் 0.68 சதவீதமும், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை குறியீட்டெண் 0.61 சதவீதமும் குறைந்தன.

கடந்த வாரம் சென்செக்ஸில் இடம்பெற்றிருந்த 31 நிறுவனங்களில், 19 நிறுவனப் பங்குகளின் விலை அதிகரித்தும், 12 நிறுவனப் பங்குகளின் விலை குறைந்தும் காணப்பட்டன.

பங்கு ஒதுக்கீட்டின் வாயிலாக மூலதனம் திரட்டுவதற்கு இயக்குநர்கள் குழு ஒப்புதல் அளித்ததையடுத்து பாரத ஸ்டேட் வங்கி பங்கின் விலை அதிக அளவாக 6.61 சதவீதம் அதிகரித்தது.

இதையடுத்து, யெஸ் வங்கி பங்கின் விலை 6.35 சதவீதமும், கோல் இந்தியா 5.29 சதவீதமும், ஹீரோ மோட்டோகார்ப் 3.83 சதவீதமும், எல் அண்டு டி 3.48 சதவீதமும், மாருதி 2.92 சதவீதமும், ஹெச்யுஎல் 2.92 சதவீதமும், இன்டஸ்இண்ட் வங்கி 2.90 சதவீதமும், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி பங்கின் விலை 1.28 சதவீதமும் உயர்ந்தன.

அதேசமயம், பார்தி ஏர்டெல் பங்கின் விலை 2.98 சதவீதமும், இன்ஃபோசிஸ் 2.83 சதவீதமும், அதானி போர்ட்ஸ் 1.95 சதவீதமும், விப்ரோ 1.31 சதவீதமும், ஸன் பார்மா 1.28 சதவீதமும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்கின் விலை 1.13 சதவீதமும் சரிந்தன.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 372 புள்ளிகள் அதிகரித்து 32,968 புள்ளிகளில் நிலைத்தது. இப்பங்குச் சந்தையில் கடந்த வாரம் ரூ.18,509.51 கோடி மதிப்பிலான வர்த்தகம் நடைபெற்றது.

தேசிய பங்குச் சந்தையில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் நிஃப்டி 123 புள்ளிகள் உயர்ந்து 10,121 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது. தேசிய பங்குச் சந்தையில் கடந்த வாரம் ரூ.1,07,910.82 கோடி மதிப்பிலான வர்த்தகம் நடைபெற்றது.



Source: dinamani

English summary

Profitable week for stock markets

Sadhakamanathaidu international trends in Indian stock markets over the past week to temper recession business held