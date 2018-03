கவுன்டரில் முன்பதிவு செய்தால் ரயில் கட்டணத்தில் 5 சதவீதம் தள்ளுபடி

புதுடெல்லி: ரயில்வே டிக்கெட் கவுன்டரில் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு, கட்டணத்தில் 5 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யும் திட்டத்தை ரயில்வே நிர்வாகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.பயணிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ரயில்வே துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்தவகையில், ரயில்வே டிக்கெட் கவுன்டரில் முன்பதிவு செய்யும் பட்சத்தில் கட்டணத்தில் 5 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இது நாளை மறுநாள் முதல் அமலுக்கு வருகிறது. டிக்கெட் கவுன்டரில் டிஜிட்டல் முறையில், யுபிஐ வசதியில் பணப்பரிமாற்றம் செய்பவர்களுக்கு இந்த சலுகை வழங்கப்பட உள்ளது. சுமார் 3 மாதங்களுக்கு இதை சோதனை முறையில் அமல்படுத்தப்படுகிறது. ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களில் மட்டும் இத்திட்டம் செல்லுபடியாகும். சலுகையை பெற டிக்கெட் கட்டணம் 100 ரூபாய்க்கு மேல் இருப்பது அவசியம். இத்திட்டத்தின் மூலம் அதிகபட்சமாக 50 வரை சலுகை பெறலாம். இணையதளம் வழியாக முன்பதிவு செய்பவர்கள், மாதாந்திர சீசன் டிக்கெட் எடுப்பவர்கள் இந்த சலுகையை பெற முடியாது.

Source: dinakaran

