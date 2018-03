நாடு முழுவதும் ரயில் நிலையங்களில் எல்இடி விளக்கு பொருத்தும் பணிகள் நிறைவு

புதுடெல்லி: ‘‘நாடு முழுவதும் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் எல்இடி மின் விளக்குகள் பொருத்தும் பணி 100 சதவீதம் நிறைவு பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம், ஆண்டுக்கு 50 கோடி மிச்சமாகும்’’ என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியுஷ் கோயல் கூறி உள்ளார்.நாடு முழுவதும் ரயில் நிலையங்களில் மின்சார செலவை குறைக்கும் வகையில், எல்இடி மின் விளக்குகள் பொருத்த ரயில்வே துறை முடிவு செய்தது. அதன்படி, ரயில் நிலையங்கள், ஊழியர் குடியிருப்புகள், நடைமேடைகள் என அனைத்துப் பகுதியிலும் எல்இடி விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டன. இப்பணி தற்போது 100 சதவீதம் நிறைவு பெற்றுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சர் பியுஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில், ‘‘முதலில் 2019ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் நாடு முழுவதும் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் எல்இடி விளக்கு பொருத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. பின்னர், இந்த இலக்கு 2018 மார்ச் 31ம் தேதிக்குள் முடிப்பதென மாற்றப்பட்டது. இதன்படி, மார்ச் 30ம் தேதியே 100 சதவீத இலக்கை எட்டி விட்டோம். ரயில்வே அமைச்சகத்தின் உத்தரவின் பேரில் ரயில்வே வாரியம், மண்டல ரயில்வே நிர்வாகம் ஆகியவை இணைந்து இப்பணியை சிறப்பாக செய்து முடித்துள்ளன. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 50 கோடி மின்சார செலவு மிச்சமாகும். மேலும், 60 ஆயிரம் டன் கார்பன்டை ஆக்சைடு நச்சு புகை வெளியேற்றம் குறைக்கப்படும்’’ என்றார்.எல்இடி விளக்குகள் பொருத்தும் பணியை முதலில் 100 சதவீதம் நிறைவேற்றியது தெற்கு மத்திய ரயில்வே. அதைத் தொடர்ந்து மற்ற மண்டல ரயில்வே நிர்வாகங்கள் பணியை நிறைவு செய்துள்ளன.

