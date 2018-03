வரத்து அதிகரித்தும் விற்பனை மந்தம் வத்தல் விலை 1,000 வரை சரிவு

விருதுநகர்: வரத்து அதிகரித்தும் விற்பனை மந்தமாக உள்ளதால் வத்தல் குவிண்டாலுக்கு 1,000 வரை சரிந்துள்ளது. விருதுநகர் வத்தல் மார்க்கெட்டிற்கு மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம், விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி, திருச்சுழி, மண்டலமாணிக்கம், மண்டபசாலை ரெட்டியபட்டி, முதுகுளத்தூர் பகுதிகளில் இருந்து தினசரி 600 மூட்டைகள் வரத்துள்ளது. வத்தல் வரத்து அதிகம் உள்ள நிலையில் கோடை வெயில் காரணமாக விற்பனை மந்தமாக உள்ளது. இதன் காரணமாக குவிண்டாலுக்கு 500 முதல் 1,000 வரை விலை குறைந்துள்ளது. நாடு வத்தல் குவிண்டால் 7,000 முதல் 8,300 (₹8,000 முதல் 8,800) வரையும், ஏசி வத்தல் 9,000 முதல் 9,500(9,500 முதல் 10,500) வரையும், முண்டு வத்தல் 11,000 முதல் 18,000 வரையும் விற்பனையானது.

