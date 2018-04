சி.எப்.எச்., பங்கு விற்பனையை கைவிட்டது கனரா வங்கி

புதுடில்லி : சி.எப்.எச்., எனப்­படும், கேன் பின் ஹோம்ஸ் நிறு­வ­னத்­தின் பங்­கு­களை விற்­பனை செய்­யும் திட்­டத்தை கைவிட முடிவு செய்­துள்­ள­தாக, கனரா வங்கி அறி­வித்­துள்­ளது.பொதுத் துறை­யைச் சேர்ந்த, கனரா வங்­கி­யின் துணை நிறு­வ­ன­மாக, வீட்டு வசதி கடன் வழங்­கும், சி.எப்.எச்., உள்­ளது. இந்­நி­று­வ­னத்­தின், 30.44 சத­வீத பங்­கு­கள், கனரா வங்கி வசம் உள்ளன. இதில், 4 சத­வீத பங்கை, வணிக வங்­கி­கள் மூலம் விற்­பனை செய்ய உள்­ள­தாக, 2017, டிசம்­ப­ரில், கனரா வங்கி அறி­வித்­தது. இதை­ய­டுத்து, வணிக வங்­கி­கள், சி.எப்.எச்., பங்கு விலையை, கனரா வங்­கி­யி­டம் தெரி­வித்­தன. இந்­நி­லை­யில், இந்­தாண்டு, ஜன., 10ல், ‘பங்­கு­க­ளுக்கு உரிய விலை கிடைக்­க­வில்லை’ எனக் கூறி, விற்­பனை செய்ய கனரா வங்கி மறுத்­து­விட்­டது. அதே­ச­ம­யம், சி.எப்.எச்.,சில் கொண்­டுள்ள அனைத்து பங்­கு­க­ளை­யும், கனரா வங்கி விற்­பனை செய்ய உள்­ள­தாக தக­வல் வெளி­யா­னது. இதை­ய­டுத்து, எச்.டி.எப்.சி., நிறு­வ­னம், சி.எப்.எச்.,சின், 30 சத­வீத பங்­கு­களை வாங்க முன்­வந்­தது. இது தொடர்­பாக, இரு தரப்­பி­லும் மறை­முக பேச்சு நடந்து வந்­தது.சில தினங்­க­ளுக்கு முன், எச்.டி.எப்.சி., நிறு­வ­னத்­தின் துணைத் தலை­வர், கேகி மிஸ்­திரி அளித்த பேட்­டி­யில், ‘இரு வாரங்­க­ளுக்கு முன், கனரா வங்­கி­யி­டம், பங்கு விலையை குறிப்­பிட்­ட­தா­க­வும், அதற்கு பதில் கிடைக்­கா­த­தால், பங்கு விலை­யில் மாற்­றம் செய்து மீண்­டும் தெரி­விக்­க­வில்லை’ என­வும் கூறி­யி­ருந்­தார். இந்­நி­லை­யில், கனரா வங்கி, பங்­குச் சந்­தை­க­ளுக்கு ஓர் அறிக்கை அனுப்­பி­யுள்­ளது.அதில், சி.எப்.எச்., நிறு­வ­னத்­தில் கொண்­டுள்ள அனைத்து பங்­கு­க­ளை­யும் விற்­பனை செய்­வ­தற்­கான நட­வ­டிக்­கை­களை நிறுத்தி, பங்கு விற்­பனை திட்­டத்தை கைவிட முடிவு செய்­துள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டு உள்­ளது.

Source: dinamalar

C. f. h., abandoned the stock sales Canara Bank

