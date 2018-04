‘ரெப்போ’ வட்டி விகிதம் மாறாது யு.பி.எஸ்., நிறுவனம் கணிப்பு

மும்பை: ‘ரிசர்வ் வங்­கி­யின் நிதிக் கொள்கை குழு, வங்­கி­க­ளுக்கு வழங்­கும் குறு­கிய கால கட­னுக்­கான, ‘ரெப்போ’ வட்டி விகி­தத்­தில் மாற்­றம் ஏதும் செய்­யாது’ என, யு.பி.எஸ்., நிறு­வ­னம் தெரி­வித்­துள்­ளது.இது குறித்து, இந்­நி­று­வ­னம் வெளி­யிட்­டுள்ள ஆய்­வ­றிக்கை:ரிசர்வ் வங்­கி­யின் நிதிக் கொள்கை குழு, ஏப்., 5ல், வட்டி விகித நிலைப்­பாடு குறித்து அறி­விக்க உள்­ளது. அதில், தற்­போ­தைய, 6 சத­வீத, ரெப்போ வட்­டி­யில் மாற்­றம் ஏதும் இருக்­காது என, தெரி­கிறது.இதற்கு, நாட்­டின் பொரு­ளா­தா­ரம் வளர்ச்சி கண்டு வரு­வ­தும், அதி­ச­யத்­தக்க அள­வில் பண­வீக்­கம் குறை­வாக உள்­ள­தும் கார­ணம் என­லாம்.நடப்பு ஜன­வரி – மார்ச் காலாண்­டில், சில்­லரை பண­வீக்­கம், 5.1 சத­வீ­த­மாக இருக்­கும் என, ரிசர்வ் வங்கி மதிப்­பிட்­டுள்­ளது. பிப்­ர­வ­ரி­யில், சில்­லரை பண­வீக்­கம், 4.4 சத­வீ­த­மாக உள்­ளது.வரும், 2018 -– 19ம் நிதி­யாண்­டில், சில்­லரை பண­வீக்­கம், சரா­ச­ரி­யாக, 4.7 சத­வீ­த­மாக இருக்­கும் என, கணிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இது, நடப்பு நிதி­யாண்­டின், 3.6 சத­வீ­தத்தை விட அதி­கம். இத்­த­கைய அம்­சங்­க­ளால், வரும் நிதி­யாண்­டில், ரெப்போ வட்டி விகி­தத்­தில் மாற்­றம் இருக்­காது என தெரி­கிறது.இவ்­வாறு அதில் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

Source: dinamalar

