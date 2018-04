வேளாண் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க, ‘ஸ்டார்ட் அப்’ நிதியம்

புதுடில்லி: மத்­திய அரசு, வேளாண் துறை­யில் இளம் தொழில் முனை­வோரை ஈர்த்து, விளை­பொ­ருட்­கள் ஏற்­று­ம­தியை மேம்­ப­டுத்த, ‘ஸ்டார்ட் அப்’ நிதி­யம் அமைக்க திட்­ட­மிட்­டுள்­ளது.வலை­த­ளம் மூலம் புது­மை­யான தொழில்­களில் ஈடு­ப­டு­பவை, ‘ஸ்டார்ட் அப்’ நிறு­வ­னங்­கள் எனப்­ப­டு­கின்றன. இதற்கு, ‘பிளிப்­கார்ட், ஸ்விகி, ஓ.எல்.எக்ஸ்’ போன்ற நிறு­வ­னங்­களை உதா­ர­ண­மாக கூற­லாம்.

இது போன்று, புதிய சிந்­தனை மற்­றும் நவீன தொழில்­நுட்ப பின்பு­லத்­தில் துவக்­கப்­படும் ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னங்­களை ஊக்­கு­விக்க, மத்­திய அரசு, ‘ஸ்டார்ட் அப் இந்­தியா’ என்ற திட்­டத்தை செயல்­ப­டுத்தி வரு­கிறது.இத்­திட்­டத்­தில், ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு ஏரா­ள­மான சலு­கை­கள் வழங்­கப்­ப­டு­கின்றன.இந்­நி­லை­யில், வேளாண் துறை ஏற்­று­ம­தியை மேம்­ப­டுத்த, மத்­திய வர்த்­தக அமைச்­ச­கம், பிரத்­யே­க­மாக, வரைவு கொள்­கையை உரு­வாக்­கி­யுள்­ளது.இக்­கொள்­கை­யின்­படி, வேளாண் துறை­யில் இளம் தொழில்­மு­னை­வோரை ஈர்த்து, விளை­பொ­ருட்­கள் ஏற்­று­ம­தியை மேம்­ப­டுத்த, ஸ்டார்ட் அப் நிதி­யம் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட உள்­ளது.ஒரு­வர், வேளாண் பொருட்­கள் ஏற்­று­மதி தொடர்­பான ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னத்தை துவக்க விரும்­பி­னால், அதற்­கான நிதி­யு­தவி, ஆலோ­சனை ஆகி­ய­வற்றை, அரசு அமைக்க திட்­ட­மிட்­டுள்ள, ஸ்டார்ட் அப் நிதி­யம் வழங்­கும்.இதற்கு, தொழில் துவங்க விரும்­பு­வோர், ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னத்­தின் கொள்கை, வடி­வ­மைப்பு மற்­றும் திட்ட அறிக்­கையை, நிதி­யத்­திற்கு வழங்க வேண்­டும்.வேளாண் ஏற்­று­மதி சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வன திட்­டங்­கள் அனைத்­தை­யும், நிதி­யம் பரி­சீ­லிக்­கும். அதில், தொழில்­மு­னை­வோர் அளித்த திட்­டம் மூலம் வேளாண் பொருட்­கள் ஏற்­று­மதி அதி­க­ரிக்­கும் என தெரிந்­தால், நிதி­யு­தவி வழங்­கப்­படும்.இது­போல, வேளாண் ஏற்­று­ம­தியை மேம்­ப­டுத்­தும் பல்­வேறு அம்­சங்­கள், மத்­திய அர­சின், வேளாண் ஏற்­று­மதி மேம்­பாட்­டிற்­கான வரைவு கொள்­கை­யில் இடம் பெற்­றுள்ளன.மத்­திய வர்த்­தக அமைச்­ச­கம், மக்­களின் கருத்­துக் கேட்­புக்­காக, வேளாண் ஏற்­று­மதி மேம்­பாட்டு வரைவு கொள்­கையை வலை­த­ளத்­தில் வெளி­யிட்­டுள்­ளது. இந்த வரைவு கொள்கை குறித்து, 5ம் தேதிக்­குள் கருத்­துக்­களை பதிவு செய்­ய­லாம் என, தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

வேளாண் துறை­யில், ‘ஸ்டார்ட் அப்’ நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு நிதி­யு­தவி அளிக்க, ஏரா­ள­மான தனி­யார் நிதி நிறு­வ­னங்­கள் உள்ளன. எனி­னும், இளம் தொழில்­மு­னை­வோரை அதிக அள­வில் ஈர்க்­க­வும், வேளாண் ஏற்­று­ம­தியை மேம்­ப­டுத்­த­வும், ஸ்டார்ட் அப் நிதி­யம் ஏற்­ப­டுத்த உள்­ளது வர­வேற்­கத்­தக்­கது. இத­னால், வேளாண் ஏற்­று­மதி அதி­க­ரிக்­கும் என்­ப­து­டன், விளை­பொ­ருட்­க­ளுக்கு உரிய விலையை விவ­சா­யி­கள் பெற முடி­யும் என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. எங்­கள் நிறு­வ­னம், தேநீர் வர்த்­த­கத்­தில் ஈடு­பட்­டுள்­ளது. இதற்­காக நாங்­கள், தேயிலை, இஞ்சி, துளசி, ஏலக்­காய் ஆகி­ய­வற்றை, நேர­டி­யாக விவ­சா­யி­க­ளி­டம் இருந்து கொள்­மு­தல் செய்­கி­றோம்

நிதின் சலுஜா, நிறுவனர், ‘சாயோஸ்’ – ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்

Source: dinamalar

