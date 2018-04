சந்­தே­கத்­துக்கு இடம் கொடா­தீர்!

வீடி­யோ­கான் நிறு­வ­னத்­துக்கு கடன் கொடுத்­த­தில், ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்­கி­யின் தலை­வர், சந்தா கோச்­சா­ரின் குடும்­பம் கைமாறு பெற்­றதா என்ற சந்­தே­கம் எழுந்­துள்­ளது.

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., நிர்­வா­கம், இதை முற்­றி­லும் மறுத்து, அவர் மீது முழு நம்­பிக்கை தெரி­வித்­துள்­ளது. ஆனா­லும், எழுப்­பப்­படும் கேள்­வி­களும் சந்­தே­கங்­களும் நம் கவ­னத்­தைக் கவ­ரவே செய்­கின்றன.கிண­று­வெட்ட பூதம் கிளம்­பி­ய­தாக ஒரு பழ­மொழி உண்டு. வாராக் கடன் என்ற கிண­று­வெட்ட ஆரம்­பித்­த­வு­டன், ஒரு பூதம் அல்ல; பல பூதங்­கள் வெளியே கிளம்பி வந்­து­கொண்டு இருக்­கின்றன. வீடி­யோ­கா­னும் அதில் ஒன்று.

கிட்­டத்­தட்ட 49,000 கோடி ரூபாய் கடனை நிலு­வை­யில் வைத்­துள்­ளது, இந்­நி­று­வ­னம்.

அதில், 29,000 கோடி, இந்­திய வங்­கி­களில் வாங்­கப்­பட்­டவை. மிச்­சம் 20,000 கோடி, வெளி­நாட்டு வங்­கி­களில் இருந்து பெறப்­பட்­டவை.2ஜி அலைக்­கற்றை உரி­மத்தை இழந்­த­தி­லும் ரியல்­எஸ்­டேட் துறை­யில் ஈடு­பட்டு, கையைச் சுட்­டுக்­கொண்­ட­தி­லும், வீடி­யோ­கா­னுக்­குப் பெருத்த நஷ்­டம்.

தற்­போது வாராக் கடன் நிறு­வ­னங்­கள் பட்­டி­ய­லில் வீடி­யோ­கா­னும் சேர்க்­கப்­பட்­டுள்­ளது. ஒவ்­வொரு துணை நிறு­வ­னத்­தை­யும் சொத்­து­க­ளை­யும் விற்று, கடனை அடைத்­துக்­கொண்டு வரு­கிறது இந்த நிறு­வ­னம்.ரூ.64 கோடி முதலீடுவீடி­யோ­கா­னுக்கு, 20 வங்­கி­களின் கூட்­ட­மைப்பு கடன் கொடுத்­தது. அதில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்­கி­யும் ஒன்று. சுமார், 3,250 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்­கப்­பட்­டது. அதில், 86 சத­வீ­தம், அதா­வது 2,810 கோடி ரூபாய் திரும்பி வாராக் கடன் ஆகி­விட்­டது. இதை எப்­படி வசூ­லிப்­பது என்­பது இன்­னொரு பெரிய கவலை.

இதே­ச­ம­யத்­தில் வேறொரு டிராக்­கில் வேறொரு கதை ஓடிக்­கொண்­டி­ருக்­கிறது. அதைப் புரிந்­து­கொண்டு இங்கே மீண்­டும் வரு­வோம்.

கடன் கொடுத்த, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., நிறு­வ­னத்­தின் தலை­வர் சந்தா கோச்­சா­ரின் கண­வர் தீபக் கோச்­சா­ரும், வீடி­யோ­கான் நிறு­வ­னத் தலை­வர் வேணு­கோ­பால் துாத்­தும் டிசம்­பர் 2008ல் ’நுப­வர்’ என்­றொரு நிறு­வ­னத்­தைத் தொடங்­கி­னர்.தொடங்­கிய சில மாதங்­க­ளி­லேயே துாத், நுப­வர் நிறு­வ­னப்பங்­கு­கள் அனைத்­தை­யும் தீபக்­குக்கே விற்­று­விட்­டார்.

பின்­னர், இந்த நுப­வர் நிறு­வ­னத்­தில், துாத் தலை­மை­யி­லான சுப்­ரீம் எனர்ஜி என்ற

நிறு­வ­னம் 64 கோடி முத­லீடு செய்­தது. அப்­போது சுப்­ரீம் எனர்ஜி நிறு­வ­னம் நுப­வ­ரின் பெரும்­பான்­மைப் பங்­கு­களை வைத்­தி­ருந்­தது. துாத், தன் பங்­கு­களை உற­வி­ன­ரான மகேஷ் சந்­திர புங்­கியா என்­ப­வ­ருக்­குக் கொடுத்­து­விட்­டார்.

இந்த மகேஷ் சும்மா இல்­லா­மல், தன்­னி­டம் வழங்­கப்­பட்ட பங்­கு­கள் அனைத்­தை­யும் பின்­னக்­கல் எனர்ஜி என்ற இன்­னொரு நிறு­வ­னத்­துக்­குக் கொடுத்­து­விட்­டார்.பின்­னக்­கல் நிறு­வ­னத்­தின் நிர்­வாக அறங்­கா­வ­லர் யார் தெரி­யுமா? சந்தா கோச்­சா­ரின் கண­வர் தீபக் கோச்­சாரே தான். அது­வும் மிக­வும் சல்­லி­சான விலைக்­குப் பங்குகள் கொடுக்­கப்பட்­டன.

அதா­வது தலை­யைச் சுற்றி, மீண்­டும் மூக்­கைத் தொட்­டு இருக்­கி­றார்­கள். நுப­வ­ருக்கு வீடி­யோ­கான் மூலம் லாபம். பயன் அடைந்­த­வர் தீபக் கோச்­சார்.கேள்­வி­கள்இப்­போது மெயின் பிக்­ச­ருக்கு வரு­வோம். இந்­தக் கொடுக்­கல் வாங்­கல் நடந்து­ கொண்­டி­ருந்­த­போ­து­ தான், ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி, வீடி­யோ­கா­னுக்கு 3,250 கோடி ரூபாயை கட­னா­கக் கொடுத்­தது. அது­தான் இப்­போது வாராக்­க­ட­னா­கத் தொங்­கிக்­கொண்டு இருக்­கிறது.

தம் கண­வ­ரின் நிறு­வ­னத்­துக்கு உதவி செய்­த­தால்­தான், சந்தா கோச்­சார், வீடி­யோ­கான் நிறு­வ­னத்­துக்­குக் கடன் கொடுத்­தாரா என்ற கேள்வி எழுப்­பப்­ப­டு­கிறது. கடந்த, 2016 முதலே நுப­வர்,

சுப்ரீம் எனர்ஜி, பின்­னக்­கல் என்று ஒவ்­வொரு நிறு­வ­னத்­தை­யும் தொட்­டுத் தொட்டு ஆராய்ந்து, அக்­கு­வேறு ஆணி­வே­றாக விளக்கி, மத்­திய அர­சுக்­கும் பிர­த­ம­ருக்­கும் புகார் எழு­திய உண்­மை­ வி­ளம்­பி­யின் பெயர், அர­விந்த் குப்தா.

தற்­போது, வீடி­யோ­கான் நிறு­வ­ன­மும் வாராக் கடன் பட்­டி­ய­லில் இணைந்­த­வு­டன், அர­விந்த் குப்­தா­வின் சந்­தே­கங்­கள் மீண்­டும் புத்­து­யிர் பெற்­றுள்ளன.வீடி­யோ­கா­னுக்கு கடன் கொடுக்க ஒப்­பு­தல் வழங்­கிய, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., நிர்­வா­கக் குழு­வில் அப்­போது சந்தா கோச்­சார் இல்லை; இது, 20 வங்­கி­களின் கூட்­ட­மைப்பு சேர்ந்து கொடுத்த கடன்; அதில், 10 சத­வி­கித அள­வுக்கே ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., கடன் உள்­ளது; இதற்­காக சந்தா கோச்­சார் எந்­த­வ­கை­யி­லும் கைமாறு பெற­வில்லை, முறை­த­வ­றி­யும் சகா­யம் செய்­ய­வில்லை என்று விளக்­கி­யுள்­ளது, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., தரப்பு.

இதில் உண்மை இருக்­க­லாம். சந்தா கோச்­சார் அப்­ப­ழுக்­கற்ற நேர்­மை­யோடு நடப்­ப­வ­ராக இருக்­க­லாம்.ஆனா­லும், பங்­குச் சந்தை கட்­டுப்­பாட்டு வாரி­ய­மான ‘செபி’, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., பின்­பற்­ற­வேண்­டிய நிர்­வாக ரீதி­யான அறக்­கோட்­பா­டு­க­ளைப் பின்­பற்­றி­யுள்­ளதா என்­பதை

ஆரா­யப் புகுந்­துள்­ளது இங்கே கவ­னிக்­கத்­தக்­கது.

இது முன்­னெச்­ச­ரிக்கை நட­வ­டிக்கை. பாருங்­கள், சென்ற வாரம் கூட, கர்­நா­டக வங்கி திடீ­ரென்று விழித்­துக்­கொண்டு, கீதாஞ்­சலி ஜெம்ஸ் நிறு­வ­னம் எங்­களை, 86.47 கோடி ரூபாய் ஏமாற்­றி­விட்­டது என்று புகார் தெரி­வித்­துள்­ளது.உத்­த­ரப்­பி­ர­தேச மாநி­லத்­தில் கர்­நா­டக வங்­கி­யின் பெய­ரில் போலி­யாக வங்­கிக் கிளை நடத்­தி­ய­வர் கைது செய்­யப்­பட்­டுள்­ளார்.

இதெல்­லாம் வங்கி அதி­கா­ரி­க­ளு­டைய உத­வி­யில்­லா­மல் நடந்­தி­ருக்க வாய்ப்­புண்டா என்ன? நிரவ் மோடி மற்­றும் கீதாஞ்­ச­லி­யின் மெகுல் சொக்­ஸி­யின் மோச­டி­கள் அம்­ப­ல­மான உட­னேயே பத­றி­யி­ருக்க வேண்­டாமா கர்­நா­டக வங்கி? சுமார் ஒரு மாதம் கழித்து வாய் திறப்­பது என்ன நியா­யம்?

தவ­று­கள் நடப்­பது தெரிந்­தும், கள்­ள­மெ­ள­னம் சாதிப்­பது ஏன்?ஆர்.பி.ஐ., வாராக் கடன் தொடர்­பாக கிடுக்­கிப் பிடி உத்­த­ர­வு­க­ளைப் போட்­ட­தால்­தான், ஒவ்­வொரு வங்­கி­யும் மெது­மெ­து­வாக உண்­மை­களை வெளி­யி­டத் தொடங்­கி­யுள்ளன. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., – வீடி­யோ­கான் விவ­கா­ரத்­தை­யும் இந்­தப் பின்­ன­ணி­யில் இருந்­து­தான் பார்க்­க­வேண்­டும்.

பொதுத் துறை வங்­கி­கள் போல் தனி­யார் வங்­கி­களில் மோச­டி­கள் நடை­பெ­றா­மல் இருக்­க­லாம். ஆனால், தொழில்­து­றை­யி­ன­ரோ­டும் பெரிய மனி­தர்­க­ளோ­டும் தேவைக்கு அதி­க­மாக இணக்­கம் காட்­டு­வது, சலு­கை­கள் வழங்­கு­வது, நீக்­குப்­போக்­கு­டன்செயல்­ப­டு­வது ஆகி­யவை ஆபத்­தான சரி­வுப் பாதை.பெரிய நிறு­வ­னங்­க­ளோடு பழ­கும்­போது, தங்­க­ளுக்­கென்று வகுக்­கப்­பட்ட எல்­லைக்­கோட்­டுக்­குள் நின்று வங்­கி­கள் செய­லாற்­று­வதே, மக்­கள் மத்­தி­யில் நம்­பிக்­கையை மேம்­ப­டுத்­தும். இல்­லை­யெ­னில், தேனை வழித்­த­வன், புறங்­கையை நக்­கா­மல் போவானா என்ற அவப்­பேச்சு எழவே செய்­யும்.

சீஸ­ரின் மனைவி சந்­தே­கத்­துக்கு அப்­பாற்­பட்­ட­வ­ராக இருக்­க­ வேண்­டும் என்ற வரி வங்­கித் துறைக்­கும் பொருந்­தும்.

ஆர்.வெங்­க­டேஷ்பத்­தி­ரி­கை­யா­ளர்

