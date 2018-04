கேரளாவில் இன்று வேலைநிறுத்தம் ஒட்டன்சத்திரம் மார்க்கெட்டில் 1 கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு

ஒட்டன்சத்திரம்: கேரளாவில் இன்று வேலைநிறுத்தம் காரணமாக ஒட்டன்சத்திரத்தில் காய்கனி மார்க்கெட்டில் நேற்று 1 கோடி மதிப்புள்ள வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரத்தில் உள்ள காந்தி காய்கனி மார்க்கெட், சென்னை கோயம்பேடுக்கு அடுத்த பெரிய மார்க்கெட்டாகும். இங்கு சுமார் 150க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன. ஒட்டன்சத்திரம் காந்தி காய்கனி மார்க்கெட்டிலிருந்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கான டன் காய்கறிகள் விற்பனைக்காக சென்னை, கோவை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், கேரளா, மகாராஷ்ட்ரா, ஆந்திரா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன. குறிப்பாக கேரளாவுக்கு 90 சதவீத காய்கறிகள் தினமும் லாரிகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. மத்திய அரசின் தொழிலாளர் நலச் சட்டத்தைக் கண்டித்து கேரளாவில் இன்று (ஏப். 2) வேலைநிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒட்டன்சத்திரம் காந்தி காய்கனி மார்க்கெட்டிற்கு காய்கறிகள் வரத்து நேற்று குறைவடைந்தது. வேலைநிறுத்தம் காரணமாக இம்மார்க்கெட்டில் சுமார் 1 கோடி மதிப்புள்ள வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

