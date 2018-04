புதிய நிதியாண்டு தொடங்கியது பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட வரி மாற்றம் அமலுக்கு வந்தது

புதுடெல்லி: மார்ச் 31ம் தேதியுடன் 2017-18ம் நிதியாண்டு நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, 2018-19ம் நிதியாண்டு நேற்று தொடங்கியது. இதன் மூலம், பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டங்கள், வரி மாற்றங்கள் நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.2018-19ம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி கடந்த பிப்ரவரி 1ம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். அதில், தனிநபர் வருமான வரிச் சலுகை, மூத்த குடிமக்களுக்கு முதலீட்டு வரிச்சலுகை, நீண்டகால மூலதன ஆதாயத்துக்கு வரி விதிப்பு, கார்ப்பரேட் வரி குறைப்பு போன்றவற்றை அறிவித்தார். அந்த வரி மாற்றங்கள், புதிய நிதியாண்டு தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. மேலும், பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களும் அமலுக்கு வந்துள்ளன. பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டு அமலுக்கு வந்துள்ள வரி மாற்றங்கள்:நிலையான கழிவு: பட்ஜெட்டில் தனிநபர் வருமான வரி வரம்பு 3 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அந்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. அதற்கு பதிலாக, கடந்த 2006ல் நீக்கப்பட்ட, 40,000 நிரந்தர கழிவு முறை மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, மாத சம்பளதாரர்கள் 40,000யை நிலையான கழிவாக பெற்றுக் கொள்ள முடியும். அதேசமயம் தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் போக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவ செலவுக்காக கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் பெறும் விலக்கு இனிமேல் இருக்காது. போக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவ படியாக 34.200 வழங்கப்பட்டு வந்தது. இது நீக்கப்பட்டுள்ளதால், சம்பளதாரர்களுக்கு கூடுதலாக 5,800 மட்டுமே வரி விலக்கு கிடைத்துள்ளது. இது பெரிய அளவில் ஆதாயத்தை தராது.அதிகரித்த கூடுதல் வரி: அதே நேரத்தில், வருமான வரியில் தற்போது கல்விக்காக வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் வரியான 3 சதவீதம் மாற்றப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக கல்வி மற்றும் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டங்களுக்காக 4 சதவீத கூடுதல் வரி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் செலுத்த வேண்டிய தொகை கூடுதலாகும். நிலையான கழிவால் கிடைக்கும் சொற்ப பலனும் கைக்கு எட்டாது.

மூத்த குடிமக்களுக்கு சலுகை: மூத்த குடிமக்கள் வைப்பு நிதி உள்ளிட்டவை மூலம் ஓராண்டில் 50,000 வரை வட்டி பெற்றால், அதற்கு வரி கிடையாது என்ற சலுகை அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு முன் 10,000க்கு மேல் வட்டி பெற்றால், அதற்கு வரி செலுத்த வேண்டியிருந்தது. இதே போல, காப்பீட்டு பிரீமியம், மருத்துவ செலவு ஆகியவற்றின் கீழ் 50,000 வரை வரிச்சலுகை பெறலாம். இதற்கு முன் இது 30,000 ஆக இருந்தது. இதன் மூலம் ஓய்வு பெற்ற காலத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வரி சிரமம் குறையும். நீண்ட கால மூலதன ஆதார வரி:பங்குச்சந்தை மற்றும் மியூச்சுவல் பண்ட்களில் கிடைக்கும் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயத்துக்கு ( 12 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில்) லாபத்தில் இனி 10 சதவீதத்தை வரியாக செலுத்த வேண்டும். இதற்கு முன் இந்த வரி கிடையாது. இதனால், பங்குச்சந்தை முதலீடு செய்வோருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். ஜனவரி 31-ம் தேதி வரை முதலீடு செய்தவர்களுக்கு நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும்.கார்ப்பரேட் வரி குறைப்பு: ஆண்டுக்கு 250 கோடிக்குள் வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்கள் கார்ப்பரேட் வரியாக 30 சதவீதத்திற்கு பதிலாக இனி 25 சதவீதம் செலுத்தினால் போதும். முன்பு, 50 கோடி வரை வருமானம் ஈட்டும் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே 25 சதவீதமாக இருந்தது. 15ம் தேதி முதல் இ-வே பில் நடைமுறை

மாநிலங்களுக்கு இடையே 50,000 மதிப்புள்ள பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதற்கான இ-வே பில் எனப்படும் மின்னணு ரசீது நடைமுறையும் நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. ஒரே மாநிலத்திற்குள் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான இ-வே பில் திட்டம் வரும் 15ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

