பெட்ரோல், டீசல் விலை கடுமையாக உயர்வு.. இதுதான் பிரதமர் மோடியின் வாக்குறுதியா..?

கடந்த 4 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு பெட்ரோல் விலை உயர்ந்துள்ளது. டீசல் விலையோ இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதனிடையே இதுதான் பிரதமர் மோடி கொடுத்த வாக்குறுதியா..? என பலதரப்பினரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்துக்கு ஏற்ப பெட்ரோல், டீசல் விலையை தினந்தோறும் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. தினமும் காசு அளவில் விலை உயர்த்தப்பட்டாலும், அது மாத கணக்கில் பெரும் தொகையாக உருவெடுத்துள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு பெட்ரோல் விலை உயர்ந்துள்ளது. டீசல் விலையோ இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. சென்னையில் பெட்ரோல் விலை இன்று 11 காசுகள் அதிகரித்து, லிட்டருக்கு ரூ.76.59 காசுகளாகவும், டீசல் விலை 12 காசுகள் அதிகரித்து, லிட்டருக்கு ரூ.68.24 காசுகளாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பெட்ரோல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் மத்திய பட்ஜெட்டில் பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மீதான கலால் வரி குறைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி அதுதொடர்பாக எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. கடந்த 2014ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் 2016ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வரையில் மட்டுமே பெட்ரோல் பொருட்கள் மீதான கலால் வரியை மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி 9 முறை உயர்த்தினார். இருப்பினும் கடந்தாண்டு ஒரேயொரு முறை மட்டுமே அவர் கலால் வரியை லிட்டருக்கு ரூபாய் 2 குறைத்தார். இந்நிலையில் பெட்ரோல் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்ற போதிலும் தற்போது அதன் கலால் வரி குறைக்கப்படவில்லை.

கடந்த 2014ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்படும். விலைவாசி குறைக்கப்படும் என ஏகப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அளித்துதான் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தார் பிரதமர் மோடி. ஆனால் தற்போது பெட்ரோல் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், இதுதான் நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியா..? என பிரதமர் மோடியை நேரடியாகவே கேள்வி கேட்டு பலதரப்பினரும் தங்களது கண்டனக் குரல்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

