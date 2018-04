கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் இனி நம்பர் பிளேட்டுடன் விற்பனைக்கு வரும்: அமைச்சர் நிதின் கட்கரி

டெல்லி: கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் நம்பர் பிளேட்டுகள் பொருத்தப்பட்டே விற்பனைக்கு வரும் என்று மத்திய போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். வாகங்களின் உரிமங்கள் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் மூலம் மாநில அரசுகளால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இனி கார் உற்பத்தியாளர்கள் நம்பர் பிளேட்டுகளை இணைத்து தருவார்கள் என்றும் அதற்கான விலை காரின் விலையுடன் சேர்க்கப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகளில் சமரசத்துக்கு இடமில்லை என்று நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார். ஜூலை 1-ம் தேதிக்கு பின்பு வாங்கும் அனைத்து கார்களிலும் சீட் பெல்டை நினைவுபடுத்தும் கருவி, சுவாசப்பை ,மற்றும் 80 கி.மீ வேகத்தை விட அதிகமான வாகனத்தை செலுத்தினால் எச்சரிக்கை விடுக்கும் அலாரம் கருவி போன்றவை இணைக்கப்படும் என்றும் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: dinakaran

With the number of vehicles including car smash is no longer for sale: Minister Nitin katkari

