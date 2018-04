உலகிலேயே விலையுர்ந்த கிரிக்கெட் பேட் யாருடையது தெரியுமா..? #Thala

இந்தியாவில் பிற விளையாட்டுகளை விடவும் அதிக ரசிகர்கள் கொண்டுள்ளது கிரிக்கெட் தான், சிறு குழந்தை முதல் வயதானவர்கள் வரையில் வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் டிவியில் கிரிக்கெட் பார்க்கும் ரசிகர்கள் இந்தியாவில் ஏராளம். அதில் நீங்களும், நானும் கூட அடக்கம்.

இந்நிலையில் உலகிலேயே அதிக விலைக்கு ஒருவரின் கிரிக்கெட் பேட் ஏலத்தில் விற்பனையாகியுள்ளது.

தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க

Source: Goodreturns

English summary

He invited a cricket bat in the world, whose is know ..? #Thala

In other games, India more has cricket fans, the first a small child vayathanavar