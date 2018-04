சென்ற நிதி ஆண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ.9.95 லட்சம் கோடி

நாட்டின் நேரடி வரி வசூல் சென்ற நிதி ஆண்டில் ரூ.9.95 லட்சம் கோடியாக இருந்தது.

இதுகுறித்து மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தின் தலைவர் சுஷில் சந்திரா திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:

சென்ற 2017-18 நிதி ஆண்டில் வரிகள் மூலமாக ரூ.9.95 லட்சம் கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்ற நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் இலக்கான ரூ.9.80 லட்சம் கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது அதிகம். இருப்பினும், 2018-19-ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்திய பட்ஜெட் மதிப்பீடான ரூ.10.05 லட்சம் கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறைவு. கடந்த நிதி ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் நேரடி வரி வசூல் 17.1 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

வருமான வரியைப் பொருத்தமட்டில் பட்ஜெட் இலக்கு ஏற்கெனவே விஞ்சப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக ஒரு கோடி பேர் வரி செலுத்தும் பட்டியலில் இணைந்ததையடுத்து இது சாத்தியமாகியுள்ளது. இன்னும் அதிகமான அளவில் வரி வசூலாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றார் அவர்.

திருத்திய பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் நேரடி வரிகள் மூலமாக ரூ. 10.05 லட்சம் கோடியைப் பெற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் அதனை அடைய பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போதைய நிலையில் வரி வசூல் ரூ.9.95 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது. இது விரைவில் ரூ.10 லட்சம் கோடியைத் தாண்டும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என மத்திய நிதித் துறை செயலர் ஹஷ்முக் ஆதியா தெரிவித்தார்.

