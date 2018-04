முக்கிய 8 துறைகள் உற்பத்தி 5.3% வளர்ச்சி

முக்கிய 8 துறைகளின் உற்பத்தி சென்ற பிப்ரவரியில் 5.3% வளர்ச்சி கண்டது. சிமெண்ட், சுத்திகரிப்பு பொருள்கள், உரம் ஆகிய துறைகளின் விறுவிறுப்பால் இது சாத்தியமாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய அரசு திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

நிலக்கரி, கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு பொருள்கள், உரம், உருக்கு, சிமெண்ட், மின்சாரம் ஆகிய எட்டு துறைகளின் உற்பத்தி நடப்பாண்டு பிப்ரவரியில் 5.3% வளர்ச்சி கண்டது. இது, ஜனவரியில் 6.1 சதவீதமாகவும், கடந்தாண்டு பிப்ரவரியில் 0.6 சதவீதமாகவும் மட்டுமே காணப்பட்டது.

பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு பொருள்கள் துறை உற்பத்தி பிப்ரவரியில் 7.8 சதவீதமாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே கால அளவில் இத்துறையின் உற்பத்தி 2.8 சதவீதம் என்ற அளவில் பின்னடைவைக் கண்டிருந்தது.

உரம் மற்றும் சிமெண்ட் துறைகளின் உற்பத்தி முறையே 5.3 சதவீதம் மற்றும் 22.9 சதவீதம் என்ற அளவில் இருந்தது. மின்துறை உற்பத்தி 1.2 சதவீதத்திலிருந்து 4 சதவீதமாக அதிகரித்தது. அதேசமயம், நிலக்கரி மற்றும் உருக்கு துறைகளின் உற்பத்தி வேகம் குறைந்துள்ளது. கடந்தாண்டில் இத்துறைகளின் உற்பத்தி முறையே 6.6 சதவீதம் மற்றும் 8.7 சதவீதம் என்றிருந்த நிலையில், சென்ற பிப்ரவரியில் 1.4 சதவீதம் மற்றும் 5 சதவீதம் என்ற அளவில் கீழிறங்கியுள்ளது.

ஒட்டு மொத்த அளவில் முக்கிய 8 துறைகளின் உற்பத்தி நடப்பு நிதி ஆண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரி வரையிலான கால அளவில் 4.3 சதவீதம் என்ற அளவில் இருந்தது. கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே கால அளவில் இது 4.7 சதவீதமாக காணப்பட்டது என அந்தப் புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



