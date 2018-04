நிதி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பங்குச் சந்தைகளில் விறுவிறு

மும்பை மற்றும் தேசிய பங்குச் சந்தைகளில் புதிய நிதி ஆண்டின் முதல் வர்த்தக தினமான திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வர்த்தகம் விறுவிறுப்புடன் காணப்பட்டது.

மோட்டார் வாகனம், வங்கி, மருந்து துறை பங்குகளை முதலீட்டாளர்கள் போட்டிபோட்டு வாங்கினர்.

பிப்ரவரி மாத வாகன விற்பனை சிறப்பான அளவில் அதிகரித்ததையடுத்து, மாருதி சுஸுகி பங்கின் விலை 1.65% உயர்ந்து ரூ. 9,009.05-ஆகவும், டாடா மோட்டார்ஸ் பங்கின் விலை 3.47% அதிகரித்து ரூ.338.80-ஆகவும் முடிவடைந்தன. கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கி பங்கின் விலை அதிகபட்சமாக 4.65% உயர்ந்து ரூ.1,097.40-ஆனது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 286 புள்ளிகள் அதிகரித்து 33,255 புள்ளிகளில் நிலைத்தது. தேசிய பங்குச் சந்தையில் நிஃப்டி 98 புள்ளிகள் உயர்ந்து 10,211 புள்ளிகளில் நிலைத்தது.



