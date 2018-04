மார்ச் மாத வாகன விற்பனை நிலவரம்

ஹுண்டாய் கார் விற்பனை 8% உயர்வு

சென்ற மார்ச் மாதத்தில் ஹுண்டாய் மோட்டார் இந்தியாவின் கார் விற்பனை 60,507-ஆக இருந்தது. கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே கால அளவு விற்பனையான 55,614 கார்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 8.8 சதவீதம் அதிகமாகும்.

உள்நாட்டில் விற்பனை 7.3 சதவீதம் அதிகரித்து 48,009ஆகவும், ஏற்றுமதி 15.1 சதவீதம் உயர்ந்து 12,498-ஆகவும் இருந்தது. ஒட்டு மொத்த அளவில் சென்ற நிதி ஆண்டில் கார் விற்பனை 5.2 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு 5,36,241-ஆக இருந்தது என ஹுண்டாய் தெரிவித்துள்ளது. அசோக் லேலண்ட் வாகன விற்பனை 23% அதிகரிப்பு

ஹிந்துஜா குழுமத்தைச் சேர்ந்த அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் சென்ற மார்ச்சில் 22,543 வாகனங்களை விற்பனை செய்தது. கடந்த ஆண்டு இதே கால அளவில் விற்பனையான 18,701 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 20 சதவீதம் அதிகம்.

நடுத்தர மற்றும் கனரக வர்த்தக வாகனங்கள் விற்பனை 12 சதவீதம் உயர்ந்து 17,057ஆகவும், இலகு ரக வர்த்தக வாகனங்கள் விற்பனை 58 சதவீதம் ஏற்றம் கண்டு 5,396-ஆகவும் இருந்தன.

சென்ற 2017-18 நிதி ஆண்டில் ஒட்டுமொத்த விற்பனை 21 சதவீதம் உயர்ந்து 1,74,873-ஆக இருந்தது என அசோக் லேலண்ட் மும்பை பங்குச் சந்தைக்கு தெரிவித்துள்ளது. டிவிஎஸ் மோட்டார் விற்பனை 27% உயர்வு

சென்னையைச் சேர்ந்த டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை சென்ற மார்ச் மாதத்தில் 27 சதவீதம் அதிகரித்து 3,26,659-ஆக இருந்தது. இருசக்கர வாகன விற்பனை 25.8 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு 3,15,765-ஆகவும், உள்நாட்டில் இதன் விற்பனை 22.2 சதவீதம் உயர்ந்து 2,65,166-ஆகவும் இருந்ததாக டிவிஎஸ் மோட்டார் தெரிவித்துள்ளது. ஹீரோ மோட்டோகார்ப் 7 லட்சம் வாகனங்களை விற்று சாதனை

இருசக்கர வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகார்ப் முன்னெப்போதும் கண்டிராத வகையில் சென்ற மார்ச் மாதத்தில் 7,30,473 வாகனங்களை விற்று சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த ஆண்டின் இதே கால அளவு விற்பனையுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 20 சதவீதம் அதிகம்.

சென்ற 2017-18 நிதி ஆண்டில் ஒட்டுமொத்த அளவில் வாகன விற்பனை 14 சதவீதம் அதிகரித்து 75,87,130 என்ற எண்ணிக்கையைத் தொட்டு சாதனை படைத்ததாக ஹீரோ மோட்டோகார்ப் அதன் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

Source: dinamani

