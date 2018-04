மாநிலங்களுக்குள் இ-வே பில் நிரந்தரமாக நீக்க கோரிக்கை

கோவை: மாநிலங்களுக்குள் சரக்குகளை கொண்டு செல்ல இ-வே பில் நடைமுறையை நிரந்தரமாக நீக்க வேண்டும், என்று கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட குறுந்தொழில் முனைவோர் அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட குறுந்தொழில் மற்றும் ஊரக தொழில் முனைவோர் சங்கம் (காட்மா) செயற்குழு கூட்டம் கோவையில் நடந்தது. இதில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் வருமாறு: கடந்த ஜூலை 1 முதல் மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தி வருகிறது. இதில் ஜாப்ஒர்க் மேற்கொள்ளும் குறுந்தொழில்கூடங்களுக்கு 18 சதவீத வரி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் குறுந்தொழில்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை 5 சதவீதமாக நிர்ணயிக்க வேண்டும்.



வர்த்தக சரக்குகளை ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல இ-வே பில் நடைமுறை கடந்த 1ம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் மாநிலங்களுக்குள் சரக்குகளை கொண்டு செல்ல இ-வே பில் நடைமுறை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மாநிலங்களுக்குள் இ-வே பில் நடைமுறையால் தொழில்கள் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் மாநிலங்களுக்குள் இ-வே பில் நடைமுறையை நிரந்தரமாக நீக்க வேண்டும் ஆகிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

