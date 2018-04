ஸ்டீல் வரியை உயர்த்தியதால் பதிலடி அமெரிக்காவுடன் சீனா வர்த்தக போர்

புதுடெல்லி: அமெரிக்கா வரி விதிப்புக்கு பழிக்கு பழியாக, 128 அமெரிக்க பொருட்களுக்கு வரிகளை சீனா 25 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது.இந்தியாவில் ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்குகளுக்கு வரி விதித்ததற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்த அமெரிக்க அதிபர் டெனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பைக்குகளுக்கு கடுமையான வரி விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார். அதோடு, அலுமினியம் மற்றும் ஸ்டீல் பொருட்களுக்கு இறக்குமதி வரிகளை உயர்த்தினார். இதனால் இந்தியா, சீனா உட்பட அமெரிக்காவுக்கு ஸ்டீல் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது.



இந்தியாவை விட சீனாவுக்குதான் அமெரிக்கா வரியால் பெரும் பாதிப்பு. டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பு முடிவுக்கு உலக நாடுகள் பல கண்டனம் தெரிவித்திருந்தன. இதற்கிடையில், அமெரிக்காவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், அங்கிருந்து சீனாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு சீனா 25 சதவீதம் வரை வரி விதித்துள்ளது. சீன நிதியமைச்சகம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி பன்றி இறைச்சி, ஒயின், சிலவகை பழங்கள் ஆகியவையும் அடங்கும். அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு செயல் வர்த்தக போருக்கு வழி வகுக்கும் என ஏற்கெனவே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சீனாவின் இந்த பதிலடி வரி, வர்த்தக போருக்கான சான்றாகவே கருதப்படுகிறது. நேற்று முதல் இந்த வரி விதிப்பு அமலுக்கு வந்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் இருந்து ஏராளமான பழங்கள் சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. எனவே இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பழங்கள், இறைச்சி உட்பட பலவற்றின் விலை சீனாவில் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவுடன் வர்த்தக போர் செய்ய விரும்பவில்லை என சீனா முன்பு தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், தற்போது அமெரிக்காவின் முறையற்ற வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக இந்த வரி விதிப்பு உள்ளதாகவும், இது அமெரிக்காவின் 300 கோடி டாலர் மதிப்பிலான இறக்குமதி பொருட்களை பாதிக்கும் எனவும் சந்தை நிபணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

