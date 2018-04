கடந்த நிதியாண்டு நேரடி வரி வருவாய் ₹9.95 லட்சம் கோடி

புதுடெல்லி: மத்திய அரசுக்கு நேரடி வரியாக கடந்த நிதியாண்டில் ₹9.95 லட்சம் கோடி வசூலாகியுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூலாக ₹9.95 லட்சம் கோடி வசூலிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு இந்த இலக்கு ₹10.05 லட்சம் கோடியாக மாற்றப்பட்டது. ஆனால் இது எட்டப்படவில்லை. இதுகுறித்து மத்திய நேரடி வரிகள் ஆணைய தலைவர் சுசில் சந்திரா கூறுகையில், இதுவரை திரட்டப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி 2017-18 நிதியாண்டில் ₹9.95 லட்சம் கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 2016-17 நிதியாண்டை விட 17.1 % அதிகம். பட்ஜெட்டில் கடந்த நிதியாண்டுக்கு ₹9.8 லட்சம் கோடி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த இலக்கு எட்டப்பட்டு விட்டது. ஆனால் அதன்பிறகு மாற்றி அமைக்கப்பட்ட இலக்கு எட்டப்படவில்லை. ஆனால் அடுத்த சில நாட்களுக்கு பிறகு கணக்கிடும்போது இந்த வருவாய் சற்று அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம் என்றார்.மத்திய நிதித்துறை செயலாளர் ஹஷ்முக் ஆதியா கூறுகையில், கடந்த ஆண்டுக்கான வரி வசூல் ₹5,000 கோடி உயரலாம். இலக்கை நெருங்கி ₹10 லட்சம் கோடி ஈட்டப்பட்டாலே சாதனைதான் என்றார்.

Source: dinakaran

English summary

Direct tax revenue last financial year ₹ 9.95 lakh crore

New Delhi: the direct tax to the Government of India during the last financial year, it has collected ₹ 9.95 lakh crore. Last nithiyandil