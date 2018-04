நடப்பு நிதியாண்டில் நிறுவன வராக்கடன் உயரும் அபாயம்

புதுடெல்லி: நடப்பு நிதியாண்டில் மேலும் சில நிறுவனங்கள் வராக்கடன் பட்டியில் சேரும் எனவும், கடந்த ஆண்டை விட இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் எனவும் இக்ரா தெரிவித்துள்ளது.வராக்கடன்கள் அதிகரிப்பதால் வங்கிகளின் நிதி நிலை மோசமாகி வருகிறது. இதனால் கடன்களை வசூலிப்பதில் தீவிரம் காட்டுவதோடு, கடன் வழங்குவதிலும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பல நிறுவனங்கள் வாங்கி கடன் கோடிக்கணக்கில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில் நடப்பு நிதியாண்டில் வராக்கடன் குறித்து தர மதிப்பீட்டு நிறுவனமான இக்ரா அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. இதில், நடப்பு நிதியாண்டில் மேலும் சில இந்திய நிறுவனங்கள் வாங்கிய கடன்கள் வராக்கடன்களாக மாறும் அபாயம் உள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் நிறுவனங்கள் வராக்கடன் 3.4 சதவீதம் அதிகரித்திருந்தது. அதற்கு முந்தைய ஆண்டு இது 2.6 சதவீதமாக இருந்தது. நடப்பு ஆண்டில் நிறுவனங்கள் வாங்கும் கடனுக்கான வட்டி அதிகமாக இருக்கும். அதோடு, தொழில் மந்தநிலையில் காணப்படுகிறது. இதனால் வங்கிகள் கடன் பாக்கியை வசூலிப்பதில் சிக்கல் உருவாகும். எனவே முந்தைய ஆண்டுகளை விட நடப்பு ஆண்டில் நிறுவனங்களின் வராக்கடன் எண்ணிக்கை அதிகமாகவே இருக்கும். அதோடு, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் நடந்த மோசடி போன்று நிதி மோசடிகளால் வங்கிகள் கடன் வழங்குவது குறையும். இதுவும் நிதிப் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தி நிறுவனங்கள் தொழிலை அபிவிருத்தி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்படும் என அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: dinakaran

English summary

During the current year, the company will increase the risk of bad debts

New Delhi: a few more companies in the current year bad debts included in a bar, over the past year this