போராட்­டம்: விலை எகி­றும்

சென்னை:தொடர் போராட்­டங்­க­ளால், காய்­கறி விலை உய­ரும் அபா­யம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது.கோயம்­பேடு காய்­கறி சந்­தை­யில், காய்­கறி விலை மெல்ல உய­ரத் துவங்­கி­யுள்­ளது. 70 ரூபாய்க்கு விற்று வந்த டபுள்­பீன்ஸ், தற்­போது, 1 கிலோ, 90 ரூபாய்க்கு விற்­ப­னை­யா­கிறது. பச்சை பட்­டாணி, 70 ரூபாய்க்­கும், இஞ்சி, 1 கிலோ, 30 ரூபா­யி­லி­ருந்து, 40 – 45 ரூபாய்க்­கும் உயர்ந்­துள்­ளன. காலி­பி­ள­வர், 10 ரூபா­யி­லி­ருந்து, 20 ரூபா­யாக உயர்ந்­துள்­ளது. அதே போல் புட­லங்­கா­யும், 10 ரூபா­யி­லி­ருந்து, 15 – 20 ரூபா­யாக உயர்ந்­துள்­ளது. முட்­டை­கோஸ் விலை, 6 – 8 ரூபா­யாக சரிந்­துள்­ளது. வெங்­கா­யம், 15 ரூபாய்க்­கும்; சாம்­பார் வெங்­கா­யம், 25 ரூபாய்க்­கும் விற்­ப­னை­யா­கின்றன.அடுத்து வரும் நாட்­களில், காவிரி பிரச்­னைக்­காக வேலை­நி­றுத்த போராட்­டம் நடத்த எதிர்­க்கட்­சி­கள் மற்­றும் வணி­கர்­கள் சங்­கம் சார்­பில் அழைப்பு விடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இதை­ய­டுத்து, காய்­கறி விலை உய­ரும் நிலை ஏற்­பட்­டுள்­ளது. கோடை வெப்­ப­மும் சுட்­டெ­ரிக்க துவங்­கி­யுள்­ள­தால், ஒன்­றி­ரண்டு வாரத்­தில் காய்­கறி விலை கூடும் என வியா­பா­ரி­கள் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

