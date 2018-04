திராட்சை இனி இனிக்­காது

சென்னை:விலை குறை­வான திராட்­சைக்கு முந்த வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மா­கி­ உள்­ளது.கோயம்­பேடு சந்­தை­யில், திராட்சை தற்­போது ஒரு டிரே (10 கிலோ) 550 – 600 ரூபாய் வரை விற்­ப­னை­யா­கிறது. மஹா­ராஷ்­டிரா உள்­ளிட்ட மாநி­லங்­க­ளி­லி­ருந்து தமி­ழ­கத்­திற்கு வரும், திராட்சை வகை­கள் கோடை காலம் சூடு­பி­டிக்­கும் நிலை­யில் சீசன் முடி­வ­டை­யும்.

டிசம்­பர் முதல் இம்மாத, 3வது வாரம் வரை திராட்சை சீசன் நீடிக்­கும். இன்­னும் ஓரிரு நாட்­கள் மட்­டுமே உள்­ள­தால், விலை குறைந்த திராட்­சையை ருசிக்க இதுவே தரு­ணம்.மேலும், ஆரஞ்சு சீசன் இந்­தாண்டு குறைந்­துள்­ள­தாக வியா­பா­ரி­கள் கூறு­கின்­ற­னர். தமி­ழ­கத்­தில் கொடைக்­கா­னல் உள்­ளிட்ட பகு­தி­களில் விளை­யும் ஆரஞ்சு, கடந்த இரண்டு ஆண்­டு­க­ளா­கவே, சீதோஷ்ண மாறு­பாட்­டால் விளைச்­சல் குறைந்­துள்­ள­தாக கூறு­கின்­ற­னர்.

Source: dinamalar

English summary

Grapes no longer no longer ears.

Chennai: lower prices and should overtake Rainbow die de mirthless thirat saiku c has been Ma v g. instruction 2 Coimbatore Pad Thai, the grape’s defaults