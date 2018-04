‘இ – வே’ பில் இம்முறை வெற்றி

புது­டில்லி:‘இ – வே’ பில் எனப்­படும், பொருட்­களை ஓரி­டத்­தி­லி­ருந்து இன்­னொரு இடத்­துக்கு அனுப்­பு­வ­தற்­கான, மின்­வ­ழிச் சீட்டு நடை­முறை, இம்­முறை வெற்­றி­க­ர­மாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­தாக அரசு தெரி­வித்­துள்­ளது.‘இ – வே’ பில் நடை­முறை, முத­லில், பிப்., 1ல் அறி­மு­க­மா­னது. இதன்­படி, 50 ஆயி­ரம் ரூபாய்க்கு மேற்­பட்ட மதிப்­புள்ள சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­திற்கு, ‘இ – வே’ பில் கட்­டா­யம் ஆகும்.ஆனால், தொழில்­நுட்ப பிரச்­னை­கள் கார­ண­மாக, துவக்க நாளன்றே இத்­திட்­ட­மா­னது தற்­கா­லி­க­மாக நிறுத்­தப்­பட்­டது. தற்­போது, இப்­பி­ரச்­னை­க­ளுக்கு தீர்வு காணப்­பட்டு, மீண்­டும், 1ம் தேதி முதல் அமல் செய்­யப்­பட்­டது.அறி­மு­கம் ஆன முதல் நாளான, ஏப்., 1ம் தேதி, 2.59 ‘இ – வே’ பில்­களும்; இரண்­டாம் நாளன்று, மதி­யம், 3:00 மணி வரை, 2.89 பில்­களும் தயா­ரிக்­கப்பட்­டுள்­ளன.

இது குறித்து, ஜி.எஸ்.டி., நெட்­வொர்க் நிறு­வன தலைமை செயல் அதி­காரி, அதியா, ‘‘இம்­முறை, ‘இ – வே’ பில் வெற்­றி­க­ர­மாக செயல்­ப­டுத்­தப்­படு விட்­டது. இது­வரை எந்­த­வித தொழில்­நுட்ப சிக்­கல்­களும் ஏற்­ப­ட­வில்லை,” என தெரி­வித்­தார்.முதற்­கட்­ட­மாக, 1ம் தேதி முதல், மாநி­லங்­க­ளுக்கு இடை­யே­யான சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­துக்­கான, ‘இ – வே’ பில் அம­லுக்கு வந்­துள்­ளது.அடுத்த கட்­ட­மாக, மாநி­லத்­திற்­குள்­ளான சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­துக்­கும் இத்­திட்­டம்விரி­வு­ப­டுத்­தப்­பட உள்­ளது.

English summary

The success of this method of ‘ Bill ‘ – speed

