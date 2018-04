ஷிகா ஷர்மா பணி நீட்டிப்புக்கு ஆக்சிஸ் வங்கி விளக்கம்

மும்பை:‘வங்கி துறை­யில், மூத்த அதி­கா­ரி­க­ளின் தேர்வு நடை­முறை தான், ஆக்­சிஸ் வங்கி தலைமை செயல் அதி­காரி ஷிகா ஷர்­மா­விற்­கான பணி நீட்­டிப்­பி­லும் பின்­பற்­றப்­பட்­டது’ என, அவ்­வங்கி தெரி­வித்­துள்­ளது.கடந்த, 2009ல், ஆக்­சிஸ் வங்­கி­யின் நிர்­வாக இயக்­கு­னர் மற்­றும் தலைமை செயல் அதி­கா­ரி­யாக ஷிகா ஷர்மா நிய­மிக்­கப்­பட்­டார். மூன்று ஆண்­டு­க­ளுக்கு ஒரு முறை இவ­ரின் பத­விக் காலம் நீட்­டிக்­கப்­பட்டு வந்­தது. இந்­நி­லை­யில், நான்­கா­வது முறை­யாக, ஜூன் 1 முதல், மேலும் மூன்று ஆண்­டு­க­ளுக்கு பணி நீட்­டிப்பு வழங்க, ஆக்­சிஸ் வங்கி இயக்­கு­னர் குழு ஒப்­பு­தல் அளித்­தது.இந்­நி­லை­யில், ஷிகா ஷர்­மா­வின் பதவி நீட்­டிப்பு குறித்து மறு­ப­ரி­சீ­லனை செய்­யு­மாறு, ஆக்­சிஸ் வங்கி தலை­வர், சஞ்­சய் மிஸ்­ரா­வுக்கு, ரிசர்வ் வங்கி கடி­தம் எழு­தி­ய­தாக தக­வல் வெளி­யா­னது.

இதை­ய­டுத்து, ஆக்­சிஸ் வங்கி வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்­கை­யில், ‘மூத்த அதி­கா­ரி­க­ளின் பணி நிய­மன விதி­மு­றை­களை பின்­பற்­றியே, ஷிகா ஷர்­மா­வின் பதவி நீட்­டிப்­பிற்கு ஒப்­பு­தல் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது’ என, தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.தலை­ம­றை­வாக உள்ள, வைர வியா­பாரி, நிரவ் மோடி­யின் மோச­டி­யில் பாதிக்­கப்­பட்ட வங்­கி­களில், ஆக்­சிஸ் வங்­கி­யும் உள்­ளது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

