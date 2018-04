தர்ப்­பைக்கு கிராக்கி

தர்ப்­பைப் புல்­லுக்கு கடும்கிராக்கி ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

இந்து வழிப்­பாட்­டில் யாகம், திரு­ம­ணம் போன்ற நிகழ்ச்­சி­க­ளி­லும், கிர­கண காலங்­க­ளி­லும், அமா­வாசை போன்ற திதி­களின் போதும் தர்ப்­பைப் புல் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும்.அது­மட்­டு­மின்றி யுனானி, சித்தா, ஆயுர்­வேத மருத்­து­வத்­தி­லும் தர்ப்பை பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கிறது. மத­போ­த­கர்­கள் சிலர் தர்ப்­பையை ஆச­ன­மா­க­வும் பயன்­ப­டுத்­து­வர். ஆற்­றோ­ரங்­களில் தானாக விளை­யும் தர்ப்பை, கோதுமை விளை­யும் விளை நிலங்­களில் களை­யாக வள­ரும்.ஆன்­மிக மற்­றும் மருத்­துவ ரீதி­யாக பிர­சித்­தி­பெற்ற தர்ப்­பைக்கு, தற்­போது கிராக்கி ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

ஊத்­துக்­கோட்டை, திரு­வள்­ளூர் போன்ற புற­ந­கர்பகு­தி­களில் அதி­கம் வள­ரும் தர்ப்­பையை, சிலர் வெட்டி வந்து சென்­னை­யில் கட்­டுக்­கட்­டாக விற்­பனை செய்­கின்­ற­னர்.தற்­போது தர்ப்­பைக்கு கிராக்கி ஏற்­பட்­டுள்­ள­தா­லும், இப்­ப­ணி­யில் ஈடு­ப­டு­வோர் குறைந்­த­தா­லும், தர்ப்­பைப் புல் ஒரு கட்டு, சில்­லரை விற்­ப­னை­யில் 5 – 8 ரூபா­யாக உயர்ந்து உள்­ளது. முன்­ன­தாக, தர்ப்­பைப்­புல் ஒரு கட்டு, 3 ரூபாய்க்கு விற்­ப­னை­யா­னது.

இது­கு­றித்து, தர்ப்பை வியா­பாரி ஒரு­வர் கூறு­கை­யில், ‘‘முத­லீடு இல்­லாத தொழில் என்­றா­லும், தர்ப்­பையை வெட்­டும் போது பாம்­புக் கடி போன்ற இன்­ன­லுக்­கும் ஆளா­கக் கூடும்.‘‘வெயில் அதி­க­ரிப்­ப­தால், தற்­போது தர்ப்பை புல் கிடைப்­பது அரி­தாகி வரு­கிறது. வரும் காலங்­களில் தர்ப்பை விலை இன்­னும் அதி­க­மா­க­லாம்,’’ என்­றார்.

Source: dinamalar

English summary

Cracking brews bag

Kadumkirakki appreciation of the pipe, where the grass to butt the way Pat dulle. Hindu yajna, Mr MA in the process variance, such as the c