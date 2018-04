களை­கட்­டும் வாளை கரு­வாடு சீசன்

சென்­னை­யில் வாளை கரு­வாடு சீசன் களை­கட்­டத் துவங்­கி­யுள்­ளது.சென்­னை­யில் கரு­வாட்டு விற்­ப­னைக்கு பெயர் பெற்ற மூலக்­கொத்­த­ளம் கரு­வாட்டு விற்­பனை கடை­களில், வாளை வரத்து அதி­க­ரித்­துள்­ளது. மீன்­பிடி தடை காலம் துவங்­கி­யுள்­ள­தா­லும், அதைத் தொடர்ந்து வரும் ஆடி மாத சீச­னா­லும், கரு­வாடு விற்­பனை சூடு பிடிக்­கும் என வியா­பா­ரி­கள் எதிர்­பார்க்­கின்­ற­னர்.கர்­நா­ட­கம், கேரளா, ஆந்­திரா குறிப்­பாக குஜ­ராத் உள்­ளிட்ட பகு­தி­க­ளி­லி­ருந்து வாளை கரு­வாடு வரத் துவங்­கி­யுள்­ளது. இதன் விலை ஒரு கிலோ,160 – 200 ரூபாய் வரை உள்­ளது. வஞ்­சி­ரம் கரு­வாடு ஒரு கிலோ, 600 – 800 ரூபாய்க்கு விற்­ப­னை­யா­கிறது. உப்பு சேர்த்­தது, உப்பு இல்­லா­தது உள்­ளிட்ட நான்கு வகை நெத்­திலி கரு­வாடுகள் விற்­ப­னைக்கு உள்­ளன. இதில் ஒரு கிலோ, 400 ரூபாய் முதல் விற்­ப­னைக்கு உள்­ளது.வரத்து குறித்து கரு­வாட்டு வியா­பா­ரி­கள் கூறி­ய­தா­வது:

மீன் வரத்து முன் போல் இல்லை. விற்­காத மீன்­கள் தான் கரு­வா­டா­கும். ஆனால் இப்­போது நல்ல மீன்­க­ளை­யும் விலை கொடுத்து வாங்கி வந்து, கரு­வா­டாக்க வேண்­டி­யுள்­ளது. மீன­வர்­கள் உத­வி­யால், எந்த பகு­தி­யில் எந்த மீன் வரத்து அதி­க­முள்­ளது என்­பதை அறிந்து அதற்­கேற்ப தொழிலை நடத்தி வரு­கி­றோம்.விற்­காத கரு­வாடு, தென்னை மரத்­திற்கு எரு­வாக பயன்­ப­டுத்­தப்­படும். இதை வாங்க கேர­ளா­வில் இருந்து நிறைய பேர் இங்கு வரு­வர். ஆனால், இப்­போது அவ்­வா­றான வியா­பா­ரம் குறைந்து விட்­டது. விற்­ப­னைக்கு ஏற்ற அள­வி­லேயே கொள்­மு­தல் செய்­கி­றோம். ஜூன் மாதம் வரை வாளை கரு­வாடு வரத்து அதி­கம் இருக்­கும். அதன் பின் கோலா மீன் வரத்து துவங்­கும்.இவ்­வாறு அவர்­கள் கூறி­னர்

Source: dinamalar

English summary

Construction of the sword embryo Ward season weeds

Sen in the sword coconut embryo Ward construction season s tonnes to Ki yul has pencilled in coconut embryo. Sen Watt p placed the name of parents