தயாரிப்பு துறை வளர்ச்சியில் 5 மாதங்கள் காணாத சரிவு

புதுடில்லி:தயா­ரிப்பு துறை­யின் உற்­பத்தி வளர்ச்சி, மார்ச்­சில், முந்­தைய ஐந்து மாதங்­களில் இல்­லாத அள­விற்கு சரிவை கண்­டுள்­ளது.

இது குறித்து நிக்கி – மார்­கிட் இந்­தியா நிறு­வ­னம் வெளி­யிட்­டுள்ள கூட்­ட­றிக்கை:கடந்த மார்ச்­சில், தயா­ரிப்பு துறை உற்­பத்தி வளர்ச்­சியை குறிக்­கும், ‘நிக்கி இந்­தியா எம். பி.எம்.ஐ.,’ குறி­யீடு, 51 புள்­ளி­க­ளாக குறைந்­துள்­ளது.இது, 2017 அக்­டோ­ப­ருக்கு பின், காணப்­படும் மிகக் குறைந்த வளர்ச்­சி­யா­கும். அம்­மா­தம், குறி­யீடு, 50.3 புள்­ளி­க­ளாக இருந்­தது.

இக்­கு­றி­யீடு, 50 புள்­ளி­க­ளுக்கு மேல் இருந்­தால், வளர்ச்­சியை குறிக்­கும். அதன் அடிப்­ப­டை­யில், தொடர்ந்து எட்டு மாதங்­க­ளாக, தயா­ரிப்பு துறை உற்­பத்தி வளர்ச்சி குறி­யீடு, 50 புள்­ளி­க­ளுக்கு மேல் உள்­ளது.இது, மித­மான வளர்ச்சி என்­றா­லும், முதன் முறை­யாக, மார்ச்­சில், புதிய ‘ஆர்­டர்­கள்’ மற்­றும் வேலை­வாய்ப்பு வளர்ச்சி விகி­தம் மிக­வும் குறைந்­துள்­ளது.

ஏற்­று­ம­தி­யில் ஓர­ளவு புதிய ‘ஆர்­டர்’கள் அதி­க­ரித்த போதி­லும், சர்­வ­தேச வர்த்­த­கப் பிரச்­னை­கள், அன்­னிய வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்­கான விற்­ப­னை­யில் தாக்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்­தி­யி­ருக்க வாய்ப்­புள்­ளது.நுகர்­வோர் சாத­னங்­கள் மற்­றும் இடைநி­லைப் பொருட்­க­ளுக்­கான தேவை குறைந்­துள்­ள­தால், தயா­ரிப்பு நிறு­வ­னங்­களின் வேலை­வாய்ப்­பும் குறைந்­துள்­ளது.

மார்ச்­சில், மூலப்­பொ­ருட்­கள் விலை­யும், விற்­பனை விலை­யும், சிறி­த­ளவு உயர்ந்­துள்­ள­தால், பண­வீக்­கத்­தின் தாக்­கம் கட்­டுக்­குள் இருந்­தது.கடந்த, 2017 -– 18ம் நிதி­யாண்­டில், நுகர்­வோர், பொருட்­கள் வாங்க செல­வி­டு­வது, எதிர்­பார்த்­ததை விட, குறைந்த அள­வி­லேயே வளர்ச்சி கண்­டி­ருக்­கும் என, மதிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

அத­னால், கடந்த நிதி­யாண்­டின், மொத்த உள்­நாட்டு உற்­பத்தி, 7.3 சத­வீ­த­மாக குறைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.இவ்­வாறு அதில் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

