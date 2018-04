சூரிய ஒளியில் செயல்படும் குளிர்பதனக் கிடங்கு: ஐஸ் மேக் அறிமுகம்

விளைபொருள்களை பாதுகாக்கும் வகையிலான சூரிய ஒளியில் செயல்படும் குளிர்பதனக் கிடங்கு வசதியை குறைந்த விலையில் ஐஸ் மேக் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான சந்திரகாந்த் பி.பாட்டீல் கூறியதாவது:

இந்தியாவைப் பொருத்தமட்டில் சூரிய ஒளி அடிப்படையிலான குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு என்பது இன்னும் பரிசோதனை அடிப்படையில்தான் உள்ளது. இந்த நிலையில், ஐஸ் மேக் நிறுவனம் அந்த வசதியை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த குளிர்பதன சேமிப்பு வசதிக்காக ரூ.11-12 லட்சம் செலவிடுவதன் மூலம் 4-5 டன் காய்கறிகளை தரம் கெடாமலும், வீணாகாமலும் விவசாயிகள் பாதுகாக்க முடியும்.

சூரிய ஒளி குளிர்ப்பதன சேமிப்பு கிடங்குகள் விவசாயிகளின் செலவுகளை கணிசமாக குறைக்கிறது. மின் வசதி இல்லாத மற்றும் மின் சப்ளை குறைவாக இருக்கும் கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு சூரிய ஒளியில் செயல்படும் இந்த குளிர்சாதன கிடங்கு வசதி வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் என்றார் அவர்.



