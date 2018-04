செர்பியாவின் ஐஎம்டி பிராண்டை கையகப்படுத்தியது டாஃபே

டிராக்டர் அண்டு ஃபார்ம் எக்கியூப்மெண்ட் நிறுவனம் (டாஃபே), செர்பியாவைச் சேர்ந்த டிராக்டர் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் பிரபல ஐஎம்டி நிறுவன பிராண்டை கையகப்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து டாஃபே நிறுவனத்தின் தலைவரும், தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான மல்லிகா ஸ்ரீநிவாஸன் தெரிவித்துள்ளதாவது:

செர்பியாவைச் சேர்ந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் மெஷினரி அண்ட் டிராக்டர்ஸ் (ஐஎம்டி), 35ஹெச்பி முதல் 220 ஹெச்பி வரையிலான திறன் கொண்ட டிராக்டர்களை தயாரிப்பதில் உலக அளவில் பிரபல நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது. கிழக்கு ஐரோப்பா, வட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பால்கன்ஸ் பகுதிகளில் ஐஎம்டி டிராக்டர்கள் அதிக அளவில் விற்பனையாகி வருகின்றன.

உதிரிபாகங்கள் சப்ளை, தொழில்நுட்ப உதவி ஆகியவற்றுக்காக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே ஐஎம்டி நிறுவனத்துடன் இணைந்து டாஃபே செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது, ஐஎம்டி பிராண்டை டாஃபே நிறுவனம் கையகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஐஎம்டி நிறுவனத்தின் அறிவுசார் சொத்துரிமை, வடிவமைப்பு, காப்புரிமை ஆகியவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் உரிமையை டாஃபே பெற்றுள்ளது.

டாஃபே நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இந்த கையகப்படுத்தல் இன்றியமையாததாக இருக்கும் என்றார் அவர்.



Source: dinamani

