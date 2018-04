பங்குச் சந்தையில் தொடர் எழுச்சி

உலக மற்றும் உள்நாட்டு நிலவரங்கள் சாதகமாக இருந்ததையடுத்து பங்குச் சந்தைகள் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக செவ்வாய்க்கிழமையன்றும் எழுச்சியுடன் முடிவடைந்தன.

காலையில் பங்கு வர்த்தகம் அதிக ஏற்ற, இறக்கத்துடனே காணப்பட்டது. கடந்த நிதி ஆண்டின் மூன்றாம் மற்றும் நான்காவது காலாண்டுகளில் ஏற்பட்ட பத்திர இழப்பை அடுத்த நான்கு காலாண்டுகளில் ஈடு செய்ய வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அளித்த அனுமதி பங்குச் சந்தையில் எதிரொலித்தது. ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த முடிவு வாராக் கடன் மற்றும் கடன் மோசடியில் சிக்கித் தவிக்கும் வங்கிகளுக்கு நிம்மதி பெருமூச்சை வரவழைக்கும் என்ற நிலைப்பாடு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் எழுந்தது. மேலும், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு உயர்வும் பங்குச் சந்தை ஏற்றத்துக்கு பக்கபலமாக அமைந்தது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் மின்துறை பங்குகளுக்கு அதிக தேவை காணப்பட்டதையடுத்து அத்துறை குறியீட்டெண் 1.57 சதவீதம் அதிகரித்தது. இதைத் தொடர்ந்து உள்கட்டமைப்பு துறை குறியீட்டெண் 1.17 சதவீதமும், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் 1.11 சதவீதமும், வங்கித் துறை குறியீட்டெண் 1.08 சதவீதமும் உயர்ந்தன. இவை தவிர, மோட்டார் வாகனம் (0.85%), ஆரோக்கிய பராமரிப்பு (0.67%), எண்ணெய்-எரிவாயு (0.62%), உலோகம் (0.49%) மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் (0.48%) ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த குறியீட்டெண்களும் கணிசமான அளவில் அதிகரித்தன.

ரிசர்வ் வங்கியின் நடவடிக்கையால் முதலீட்டாளர்கள் வங்கித் துறை பங்குகளை அதிக அளவில் வாங்கி குவித்தனர். இதன் காரணமாக, பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பங்கின் விலை 3.11 சதவீதமும், சிண்டிகேட் வங்கி 2.75 சதவீதமும், பேங்க் ஆஃப் பரோடா 2.29 சதவீதமும், யூகோ வங்கி 2.05 சதவீதமும், பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா 1.82 சதவீதமும், இந்தியன் வங்கி 1.74 சதவீதமும், பாரத ஸ்ட்டேட் வங்கி பங்கின் விலை 1.64 சதவீதமும் அதிகரித்தன.

இவை தவிர, இன்டஸ்இண்ட் வங்கி, ஆக்ஸிஸ் வங்கி, கோட்டக் வங்கி பங்குகளின் விலையும் 2.11 சதவீதம் வரை உயர்ந்தன.

அதேசமயம், லாப நோக்கு விற்பனையால் விப்ரோ நிறுவன பங்கின் விலை 2.02 சதவீதமும், ஓஎன்ஜிசி 1.28 சதவீதமும், அதானி போர்ட்ஸ் 0.86 சதவீதமும், பஜாஜ் ஆட்டோ 0.60 சதவீதமும் சரிந்தன.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 115 புள்ளிகள் அதிகரித்து 33,370 புள்ளிகளாக நிலைத்தது. தேசிய பங்குச் சந்தையில் நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் நிஃப்டி 33 புள்ளிகள் உயர்ந்து 10,245 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.



English summary

The rise in the stock market, continued

Take advantage of global and domestic conditions in the wake of the stock market was continued for the second day sevvayan