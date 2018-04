நாட்டின் சர்க்கரை உற்பத்தி 49% அதிகரிப்பு

நாட்டின் சர்க்கரை உற்பத்தி 49 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய சர்க்கரை ஆலைகள் கூட்டமைப்பு (ஐஎஸ்எம்ஏ) தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த கூட்டமைப்பு மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:

நடப்பு 2017-18 சந்தைப் பருவத்தில் (அக்டோபர்-செப்டம்பர்) மார்ச் மாதம் வரையிலான காலத்தில், நாட்டின் சர்க்கரை உற்பத்தி 49 சதவீதம் அதிகரித்து 2.82 கோடி டன்னை எட்டியுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஆலைகள் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை மார்ச் 31-ஆம் தேதி வரையிலுமாக ரூ.16,200 கோடியைத் தொட்டுள்ளது.

உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைகளில் சர்க்கரை விற்பனையின் மூலமாக கிடைக்கும் வருவாய் குறைந்து போனது. இதன் காரணமாக ஆலைகள், விவசாயிகளுக்கு குறித்த நேரத்தில் தரவேண்டிய நிலுவைத் தொகையை திரட்டிக் கொள்ளமுடியாத நிலையில் உள்ளன.

குறிப்பாக, உத்தரபிரதேச விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை மட்டும் ரூ.7,200 கோடியை எட்டியுள்ளது.

ஒட்டுமொத்த சர்க்கரை உற்பத்தியில் 1 கோடி டன் பங்களிப்புடன் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது. இதையடுத்து, உத்தரபிரதேசத்தில் 95.4 லட்சம் டன், கர்நாடகம் 35.5 லட்சம் டன் பங்களிப்புடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.

நாடு தழுவிய அளவில் உள்ள 534 ஆலைகளில், 193 ஆலைகளில் சர்க்கரை உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் எஞ்சியுள்ள 331 ஆலைகள் மட்டுமே செயல்பாட்டில் உள்ளதாகவும் அந்த கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.



Source: dinamani

English summary

An increase of 49% of the country’s sugar production

The country’s sugar production has increased by 49 per cent of the Indian sugar mills Association (hasemya)