ஜிஎஸ்டியால் மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு செட்டிநாட்டு வண்ணப்பூ கற்கள் தயாரிப்பு முடக்கம்: மணல் தட்டுப்பாடும் தாக்குகிறது

காரைக்குடி: மணல் தட்டுப்பாடு மற்றும் ஜிஎஸ்டியால் மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்ந்ததால், ஆத்தங்குடி வண்ணப்பூ கற்கள் தயாரிப்பு தொழில் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகே ஆத்தங்குடியில் செட்டிநாட்டு வண்ணப்பூ கற்கள் (டைல்ஸ்) தயார் செய்யப்படுகிறது. இத்தொழிலில் 40க்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன. செட்டிநாட்டு பங்களாக்களை அலங்கரிக்கும் பூக்கல்லுக்கு எப்போதுமே தனி கிராக்கி உண்டு. வெளி மாவட்டம், வெளிமாநிலம், வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்களும் தங்கள் வீடுகளை அழகாக்க இந்த பூக்கல்லை வாங்கிச் செல்கின்றனர். தற்போது பூக்கல் தயாரிப்பு தொழில் நசிவை நோக்கி செல்கிறது. மணல் தட்டுப்பாடு மற்றும் ஜிஎஸ்டியால் எகிறிய சிமென்ட், பெயின்ட் விலை உயர்வே இதற்கு காரணம். மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் பூக்கல்லின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. விலை உயர்ந்த பூக்கல்லை வாங்க, மக்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டவில்லை. இதனால் தொழில் நசியும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.தொழிலாளர்கள் கூறுகையில், ‘‘ஆத்தங்குடி பூக்கல் அல்லது கண்ணாடி கல் என அழைக்கப்படுகிறது. பாரம்பரிய டிசைன்களான ஏரோபிளேன், டியூப்லைட், டைமண்டு பார்டர் ஆகியவையும், வட்டதாமரை, கமலம், பூ சொக்கட்டான், மல்லிகை மொட்டு என 500 வகையான டிசைன்களில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதுதவிர கட்டிட பொறியாளர்கள் மற்றும் கட்டிட உரிமையாளர்கள் தரும் டிசைன்களிலும் தயார் செய்து தரப்படுகிறது. கல் தயாரிக்க தேவையான பெயின்ட் ஜெர்மனியில் இருந்தும், மும்பையில் இருந்தும் வாங்கப்படுகிறது. ஜிஎஸ்டியால் தற்போது இந்த மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பூக்கல் தொழிலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது,’’ என்றனர்.பொறியாளர் நாச்சியப்பன் கூறுகையில், ‘‘ஆத்தங்குடி பூக்கல் முற்றிலும் கைகளாலேயே மிஷின் இல்லாமல் பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது. பார்க்க அழகாக இருக்கும் இந்த கல்லை பிரான்ஸ், மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து காரைக்குடி பகுதிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வாங்கி செல்கின்றனர். இதுபோன்ற பாரம்பரிய தொழிலை காக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தொழிலே காணாமல் போய்விடும்,’’ என்றார்.

