ஜனாதிபதி நிகழ்ச்சியில் சாந்தா கோச்சார் நீக்கம்

புதுடெல்லி: வீடியோகான் குழுமத்திற்கு முறைகேடாக கடன் வழங்கிய விவகாரத்தில் சிக்கியுள்ள ஐசிஐசிஐ வங்கி தலைமை செயல் அதிகாரி சாந்தா கோச்சார், நாளை நடைபெறவுள்ள ஜனாதிபதி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்பவர்களின் பெயர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். வீடியோகான் குழுமத்திற்கு கடந்த 2012ல் ரூ.3,250 கோடி கடன் வழங்கியதில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சிபிஐ தனது முதற்கட்ட விசாரணையை துவங்கியுள்ளது. ஐசிஐசிஐ நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி சாந்தா கோச்சாரின் கணவர் தீபக் கோச்சார் மற்றும் வீடியோகான் தலைவர் வேணுகோபால் தூத் ஆகியோரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். இந்த விவகாரத்தில் சாந்தா கோச்சாரிடமும் விசாரணை நடத்த சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கிடையே, இந்த விவகாரத்தில் தீபக் கோச்சாருக்கு வருமான வரித்துறை நேற்று நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. அவரது நிறுவனத்தின் கணக்கு விவரங்களை தாக்கல் செய்ய அதில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் டெல்லியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் நாளை நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஐசிஐசிஐ நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி சாந்தா கோச்சாரின் பெயர் நீக்கப்பட்டுள்ளது.தொழில்துறை அமைப்பான ‘பிக்கி’யின் மகளிர் பிரிவின் சார்பில் (புளோ) 34வது ஆண்டுவிழா டெல்லியில் நாளை நடைபெறவுள்ளது. இதில் சாந்தா கோச்சார் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொள்ளவிருந்தார். அவருடைய பெயரை வைத்து அழைப்பிதழ்களும் வெளியிடப்பட்டன. இந்நிலையில், இந்த அழைப்பிதழில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய அழைப்பிதழ் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. புதிய அழைப்பிதழில் சாந்தா கோச்சாரின் பெயர் நீக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த ஆண்டு விழாவில் சாந்தா கோச்சாருடன் சேர்த்து, இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற 10 பெண்களுக்கு விருது வழங்கப்பட இருந்தது. இந்நிலையில் தற்பொழுது சாந்தாவின் பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக புளோவின் நிர்வாக இயக்குநர் ராஷ்மி சரிதா செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.தீபக் கோச்சாருக்கு வருமான வரித்துறை நேற்று நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. அவரது நிறுவனத்தின் கணக்கு விவரங்களை தாக்கல் செய்ய அதில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

