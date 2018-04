வீடியோகான் பிரச்சனையால் சந்தா கோச்சார் FICCI நிகழ்ச்சியில் இருந்து நீக்கம்..!

ஐசிஐசிஐ வங்கி வீடியோகான் நிறுவனத்திற்கு வழங்கிய 3000 கோடிக்கும் அதிகமான கடன் ஒப்புதல் அதன் தலைவர் சந்தா கோச்சார் சில நிறுவனங்களுக்குச் சாதகமாகச் செயல்பட்டதன் வாயிலாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

இதற்கான விசாரணை தற்போது துவங்கியுள்ள நிலையில் சந்தா கோச்சார் மீது கடுமையான விமர்சனம் எழுந்து வருகிறது.

தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க

Source: Goodreturns

English summary

FICCI event subscription problem by videocon gochar from deletion.

Videocon ICICI Bank, delivered to more than 3000 crores and credit approval by its leader kocharan subscription